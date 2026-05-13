Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον υπέροχο Παναθηναϊκό που παρουσίασε σε ακόμη ένα ντέρμπι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός βελτιώνεται, προοδεύει, ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάζει μία ομάδα που από παιχνίδι σε παιχνίδι κάνει βήματα μπροστά και τούτο επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά σε ένα φετινό ντέρμπι. Το πρότζεκτ λειτουργεί άψογα, εξάλλου το Τριφύλλι βρίσκεται μόνο στο -20 από την ΑΕΚ, στο -14 από τον Ολυμπιακό, στο -12 από τον ΠΑΟΚ, δημιουργεί ασταμάτητα σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, είναι ανταγωνιστικό και απλά η ρημάδα η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Το Τριφύλλι αδικήθηκε όσον αφορά την απόδοσή του και στο ''Γεώργιος Καραϊσκάκης'', δεν σκόραρε ενώ θα έπρεπε χωρίς... μισή κανονική ευκαιρία σε όλο το ματς, με 0.2xGoals, ξεπερνώντας τον εκπληκτικό μέσο όρο του στα μεγάλα παιχνίδια που έχει εκτοξευθεί στα 0.66xG ανά παιχνίδι. Πρόοδος, βελτίωση και κατόρθωμα μαζί. Τρία σε ένα... νοικοκυρεμένα.

Η εικόνα μικρής ομάδας στο χορτάρι είναι που πονάει και ενοχλεί και οδηγεί στον παραπάνω πρόλογο. Όπως και τα όσα έχουν... σούρει οι λίγοι ενοχλητικοί των social στον υπογράφοντα που απλά κατέγραφε την ποδοσφαιρική αλήθεια εδώ και καιρό. Τώρα όλοι είδαν και κατάλαβαν. Ακόμη και όσοι δεν έχουν ιδέα από το περιεχόμενο της μπάλας. Πέντε παιχνίδια στα play offs. Τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες, ένα γκολ υπέρ και πέντε κατά. Με εικόνα, επαναλαμβάνουμε, μικρής ομάδας. Αφήστε τον να δουλέψει, αφήστε τον να κάνει προετοιμασία, αφήστε τον προπονητή να το πάρει όλο πάνω του για να βλέπουμε αυτό το έκτρωμα και του χρόνου. Ευτυχώς που εδώ και καιρό έχει πρυτανεύσει η κοινή ποδοσφαιρική λογική, γιατί το ένα τεράστιο λάθος της πρόσληψης, δεν μπορεί να συνεχίστει, με το τεράστιο λάθος της παραμονής. H Ρεάλ, η Ίντερ, η Τσέλσι, η Έβερτον, η Θέλτα είχαν βαρέσει τα... καμπανάκια που δεν ακούστηκαν και ο Παναθηναϊκός θα μπει απλά στη λίστα αυτή, πληρώνοντας κι έναν σκασμό λεφτά.

Μία ομάδα με μπάτζετ 40 εκατομμύρια, με τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή ever, να μην μπορεί να αλλάξει δεύτερη και τρίτη πάσα για να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Η διοίκηση ευθύνεται επειδή δεν έχει μια ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους, αυτός ο προπονητής ευθύνεται όχι επειδή βγήκε τέταρτος, όχι επειδή αποκλείστηκε στο Κύπελλο με κάτω τα χέρια αλλά γιατί αυτό που παρουσιάζει εδώ και καιρό είναι ένα σύνολο χωρίς αρχή, μέσο και τέλος που το μόνο που έχει διδαχθεί καλά είναι να περιμένει στο μισό γήπεδο.

Για το παιχνίδι δύο λόγια: Το πήρε η ομάδα που ήταν ομάδα. Αυτό που είχε τρόπο να δημιουργήσει. Ο Ολυμπιακός έκανε 5-6 φάσεις, πέτυχε ένα γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους και δεν απειλήθηκε ούτε στιγμή από την ομάδα του Μπενίτεθ που ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς τελική στο στόχο, χωρίς φάση, χωρίς να μπορέσει να επιβάλλει το παιχνίδι του, έστω για λίγα λεπτά και να πιέσει.

Από την ενδεκάδα μέχρι και τις αλλαγές έγιναν απίθανα πράγματα. 4-4-2 ενώ δεν είχε δουλευτεί ποτέ, εξτρέμ ο Ταμπόρδα, ο Παντελίδης που ήταν καλός κόντρα στην ΑΕΚ δεν μπήκε για να παίξει ο... φευγάτος Τζούρισιτς, με το σκορ στο 1-0 οι δύο αλλαγές ήταν ''6άρια'' ο Σιώπης και ο Τσιριβέγια. Μάλλον για να κρατήσει ο Παναθηναϊκός το 1-0. Και ο Γιάγκουσιτς να μπαίνει στο 83' για το... buzzer beater.

Τα play offs θα ήταν παιχνίδια-κριτήριο για την πρόοδο της ομάδας και αποδείχθηκαν το μαρτύριο της σταγόνας με χάλια μαύρα και την πικρή πραγματικότητα να εμφανίζεται σε κάθε παιχνίδι...