ΑΕΚ: Ο Βάργκα αποχώρησε με χτύπημα στα πλευρά

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου για τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργκα στο ματς της Τούμπας.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα προς το τέλος του πρώτου μέρους στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην τούμπα τραυματίστηκε και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να τον αντικαθιστά.

Μετά το παιχνίδι στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως ο Ούγγρος φορ της ΑΕΚ έχει δεχθεί ένα χτύπημα στα πλευρά και μένει να φανεί η κατάστασή του, ελπίζοντας πως δεν θα είναι κάτι σοβαρό.

«Δέχθηκε ένα χτύπημα στα πλευρά. Φαίνεται σαν μυϊκός σπασμός. Ελπίζουμε να μην είναι κάποιο ράγισμα, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει και έγινε αλλαγή», σχολίασε ο Σέρβος τεχνικός για τον Βάργκα.

@Photo credits: INTIME
     

