Δημήτρης Σκλαβενίτης: Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ
Η Αμερική αποτελεί ευκαιρία για κάθε νέο και ταλαντούχο παίκτη που θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του, να αποδείξει τι μπορεί να κάνει και να διεκδικήσει τις πιθανότητές του να βρεθεί στον μαγικό κόσμο του NBA.
Ο Δημήτρης Σκλαβενίτης είναι άλλο ένα από τα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει και ακολούθησε τον δρόμο της Αμερικής. Όσο ήταν στην Ελλάδα, είχε αρκετές επιτυχίες με την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων τη σεζόν 202-21.
Με ύψος 1.80 πήγε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σε ηλικία 16,5 ετών, αφού πήρε υποτροφία στο Hoosac School στη Νέα Υόρκη. Εκεί ολοκλήρωσε το λύκειο και επέλεξε να συνδυάσει σπουδές και μπάσκετ στο κολλέγιο του Seton Hill University.
- Συνεχίζει να γράφει το... κοντέρ για τον Γιάννη: Πενταδάτος για 10η συνεχόμενη φορά στο All Star Game!
Το πανεπιστήμιο του Seton Hill, βρίσκεται στη second division του NCAA και δεν προβάλλεται από το ESPN, παρόλα αυτά ο ανταγωνισμός είναι εξίσου μεγάλος.
Ο 21χρονος γκαρντ, ξεχωρίζει στο παιχνίδι του, καθώς είναι βραχύσωμος και συνδυάζει σκορ, δημιουργία αλλά και σκληρή άμυνα ταυτόχρονα.
Ο Δημήτρης Σκλαβενίτης, στην παρθενική του εμφάνιση στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-24, σε 29 συμμετοχές είχε 28 φορές τον ρόλο του βασικού και μέτρησε 8.7 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 6.6 σίστ, 3.1 κλεψίματα και 4 μπλοκ, ανά αγώνα.
Είναι από τα παιδιά που ξεχωρίζουν στην ομάδα τους και από τα ονόματα που θα απασχολήσουν το ελληνικό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.