Ο Δημήτρης Σκλαβενίτης είναι ένα από τα παιδιά που κυνηγούν το όνειρό τους στην Αμερική, παίζοντας σε κολέγιο, συνδυάζοντας το μπάσκετ με σπουδές.

Η Αμερική αποτελεί ευκαιρία για κάθε νέο και ταλαντούχο παίκτη που θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του, να αποδείξει τι μπορεί να κάνει και να διεκδικήσει τις πιθανότητές του να βρεθεί στον μαγικό κόσμο του NBA.

Ο Δημήτρης Σκλαβενίτης είναι άλλο ένα από τα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει και ακολούθησε τον δρόμο της Αμερικής. Όσο ήταν στην Ελλάδα, είχε αρκετές επιτυχίες με την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων τη σεζόν 202-21.

Με ύψος 1.80 πήγε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σε ηλικία 16,5 ετών, αφού πήρε υποτροφία στο Hoosac School στη Νέα Υόρκη. Εκεί ολοκλήρωσε το λύκειο και επέλεξε να συνδυάσει σπουδές και μπάσκετ στο κολλέγιο του Seton Hill University.

Το πανεπιστήμιο του Seton Hill, βρίσκεται στη second division του NCAA και δεν προβάλλεται από το ESPN, παρόλα αυτά ο ανταγωνισμός είναι εξίσου μεγάλος.

Ο 21χρονος γκαρντ, ξεχωρίζει στο παιχνίδι του, καθώς είναι βραχύσωμος και συνδυάζει σκορ, δημιουργία αλλά και σκληρή άμυνα ταυτόχρονα.

Ο Δημήτρης Σκλαβενίτης, στην παρθενική του εμφάνιση στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-24, σε 29 συμμετοχές είχε 28 φορές τον ρόλο του βασικού και μέτρησε 8.7 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 6.6 σίστ, 3.1 κλεψίματα και 4 μπλοκ, ανά αγώνα.

Είναι από τα παιδιά που ξεχωρίζουν στην ομάδα τους και από τα ονόματα που θα απασχολήσουν το ελληνικό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.