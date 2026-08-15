Μενέτι για ΠΑΟΚ και Μυστακίδη: «Υπάρχει μακροπρόθεσμο όραμα, δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο!»
Ο Μασιμιλιάνο Μενέτι, μέλος του επιτελείου του Αντρέα Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ παραχώρησε συνέντευξη στο «Sportando», όπου μοιράστηκε τον ενθουσιαμό του για την επιστροφή του στην προπονητική, αλλά και για το πλάνο της ομάδας.
«Είμαι πολύ χαρούμενος. Εντάσσομαι σε ένα σημαντικό πρότζεκτ, με μια νέα και φιλόδοξη ιδιοκτησία. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Η συνεργασία μου με το LBA TV ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, όμως ήθελα να επιστρέψω στην προπονητική», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Αριστοτέλη Μυστακίδη κάνοντας ειδική μνεία στη γνώση των ιταλικών που έχει ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχοντας ζήσει στην Ιταλία για 6 χρόνια. «Ο ιδιοκτήτης μας είναι εντελώς διαφορετικός: ήρεμος, πρόθυμος να ακούσει και να μάθει και, πάνω απ' όλα, έχει ένα ευρύ, μακροπρόθεσμο όραμα για το μπάσκετ», πρόσθεσε.
Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον κόουτς Τρινκιέρι με τον οποίο έχει δουλέψει ξανά μαζί στο παρελθόν: «Ζήσαμε σπουδαίες στιγμές μαζί στη Ζαλγκίρις και κατακτήσαμε τρόπαια. Το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται ξανά η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου είναι ανεκτίμητο»
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