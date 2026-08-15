Η Παρί ανακοίνωσε την επιστροφή του Νόμπελ Μπούνγκου-Κολό, ο οποίος πλέον είναι στα 38 του χρόνια και σκοπεύει σύντομα να αφήσει τα παρκέ και να γίνει ο νέος GM της ομάδας.

Επιστροφή στη γαλλική πρωτεύουσα για τον Νόμπελ Μπούνγκου-Κολό! Ο 38χρονος αθλητής (1988, 1.98μ) επέστρεψε ύστερα από πέντε χρόνια στην Παρί με στόχο να γίνει στο άμεσο μέλλον ο νέος Γενικός Διευθυντής του συλλόγου και να σταματήσει την ενεργό δράση.

Ο Κονγκολέζος φόργουορντ είναι πολύ πιθανό να συνδράμει στην προετοιμασία της ομάδας καθώς και στην έναρξη της σεζόν, προτού αναλάβει -όπως όλα δείχνουν- χρέη General Manager.

Ο έμπειρος παίκτης αγωνίστηκε στην ομάδα της «Πόλης του Φωτός» από το 2019-2021, ενώ επίσης έχει περάσει από τις Μετροπολιτάν, Ορλεάν, Αντίμπ και Μπλουά. Τις τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ.