Παρί: Ανακοίνωσε τον Νόμπελ Μπούνγκου-Κολό
Επιστροφή στη γαλλική πρωτεύουσα για τον Νόμπελ Μπούνγκου-Κολό! Ο 38χρονος αθλητής (1988, 1.98μ) επέστρεψε ύστερα από πέντε χρόνια στην Παρί με στόχο να γίνει στο άμεσο μέλλον ο νέος Γενικός Διευθυντής του συλλόγου και να σταματήσει την ενεργό δράση.
Ο Κονγκολέζος φόργουορντ είναι πολύ πιθανό να συνδράμει στην προετοιμασία της ομάδας καθώς και στην έναρξη της σεζόν, προτού αναλάβει -όπως όλα δείχνουν- χρέη General Manager.
Ο έμπειρος παίκτης αγωνίστηκε στην ομάδα της «Πόλης του Φωτός» από το 2019-2021, ενώ επίσης έχει περάσει από τις Μετροπολιτάν, Ορλεάν, Αντίμπ και Μπλουά. Τις τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ.
Welcome back @Nobeezy16 👀🤝— Paris Basketball (@ParisBasketball) August 15, 2026
Nobel BOUNGOU-COLO retrouve le Paris Basketball où il apportera durant la présaison et le début de saison son expérience importante 💪
Il est par ailleurs envisagé que Nobel puisse renforcer une équipe d’ELITE 2 pour son dernier défi. pic.twitter.com/jTy7oPamJ7
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