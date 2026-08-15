Όπως φαίνεται η Ντουμπάι BC έχει ακόμα μία κίνηση στα... σκαριά προκειμένου να κλείσει το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Αν και η Ντουμπάι BC κινήθηκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού έχοντας κάνει τέσσερις σημαντικές κινήσεις, κρατάει ακόμα ανοικτό παράθυρο για μια ακόμα κίνηση.

Τουλάχιστον αυτό αποφάνθηκε ο GM της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος μιλώντας στο σερβικό «RTS» έκανε λόγο για μια ακόμα μεταγραφή.

Όπως είναι γνωστό η Ντουμπάι BC απέκτησε κατά τη διάρκεια της offseason τους Τόκο Σενγκέλια, Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Μαμαντί Ντιακιτέ.

Παρόλα αυτά παραμένει ανοικτό ακόμα το ενδεχόμενο για μια ακόμα κίνηση: «Δεν μπορώ πω ποιος θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφική μας κίνηση, αλλά πιθανό να είναι κάποιος από την άλλη άκρη του Ατλαντικού» ήταν τα λόγια του Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς.