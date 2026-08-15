Αντετοκούνμπο: Προκάλεσε τον Γουεμπανιάμα σε παρτίδα... σκάκι!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται για το νέο βήμα στην καριέρα του την πρώτη του σεζόν στους Μαϊάμι Χιτ και παραχώρησε συνέντευξη στο «Complex».
Μάλιστα, ρωτήθηκε αν θα ήθελε να αναμετρηθεί με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε έναν αγώνα… σκάκι, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να είναι χαρακτήρας στο νέο GTA.
«Βίκτορ, άκουσα ότι παίζεις σκάκι, ίσως για αυτή την ευκαιρία στην offseason και κατά τη διάρκεια της σεζόν, αν θέλεις θα ήθελα να παίξω εναντίον σου. Θα δούμε τι θα γίνει. GTA σίγουρα. Δεν είναι το GTA στη Μαϊάμι τώρα, η πόλη; Οπότε GTA σίγουρα. Ίσως σαν χαρακτήρας στο παιχνίδι».
Giannis Antetokounmpo challenges Victor Wembanyama to a game of Chess and wants to be a character in the new GTA 6:— Heat Central (@TheHeatCentral) August 14, 2026
“Victor, I heard that you play chess, maybe for this opportunity in the offseason and during the season, if you want I’d like to play against you. We’ll see what… pic.twitter.com/A4zpUtCpu1
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