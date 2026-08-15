Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προκάλεσε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε σκάκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται για το νέο βήμα στην καριέρα του την πρώτη του σεζόν στους Μαϊάμι Χιτ και παραχώρησε συνέντευξη στο «Complex».

Μάλιστα, ρωτήθηκε αν θα ήθελε να αναμετρηθεί με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε έναν αγώνα… σκάκι, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να είναι χαρακτήρας στο νέο GTA.

«Βίκτορ, άκουσα ότι παίζεις σκάκι, ίσως για αυτή την ευκαιρία στην offseason και κατά τη διάρκεια της σεζόν, αν θέλεις θα ήθελα να παίξω εναντίον σου. Θα δούμε τι θα γίνει. GTA σίγουρα. Δεν είναι το GTA στη Μαϊάμι τώρα, η πόλη; Οπότε GTA σίγουρα. Ίσως σαν χαρακτήρας στο παιχνίδι».