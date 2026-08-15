Εξαιρετικά διαβασμένος έως μυημένος στον ρόλο του στον Άρη εμφανίστηκε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ ο οποίος ήδη προσέλαβε καθηγητή για να μάθει ελληνικά!

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ άνοιξε τον χορό των αφίξεων για τον Άρη και παρά την ταλαιπωρία που υπέστη στη διάρκεια του ταξιδιού του στη Θεσσαλονίκη (σ. σ. συνέπεια της καθυστέρησης των πτήσεων ανταπόκρισης ήταν η απώλεια των βαλιτσών του), εμφανίστηκε ευδιάθετος αλλά και ενθουσιασμένος. Περισσότερο εντυπωσίασε όμως με τις γνώσεις του τόσο για το legacy του Άρη όσο και για το αγωνιστικό project της ομάδας.

Στο σύστημα… Σπανούλης ή αλλιώς Spanoulis Action στο οποίο αναφέρθηκε είχε γράψει σχετικά το Gazzetta όταν κατέγραψε το backstage της σπουδαίας μεταγραφής των «κίτρινων» αλλά και το περιεχόμενο των συζητήσεων του Αμερικανού με τον προπονητή του Άρη. Από πλευράς οικονομικής επένδυσης πρόκειται εξάλλου για τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία του Άρη καθώς το συμβόλαιο περιλαμβάνει συνολικές απολαβές 4 εκατ. δολαρίων για συνεργασία δύο ετών. Προφανώς αυτό περιλαμβάνει NBA OUT για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο ενθουσιασμός του Ρόμπινσον Ερλ αναδεικνύεται και μέσα από μια απόφασή του καθώς προχώρησε στην πρόσληψη καθηγητή ελληνικών. Αυτό ζήτησε από τους ανθρώπους του Άρη καθώς θέλει να μάθει τη γλώσσα αν και γνωρίζει το υψηλότατο επίπεδο δυσκολίας του. Μάλιστα, στο περιθώριο των δηλώσεών του κατά την άφιξή του αναφέρθηκε στα πολυάριθμα βίντεο που παρακολούθησε από εντός έδρας αγώνες του Άρη αλλά και στον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall. Αυτό ήταν ένα από τα αντικείμενα συζήτησής του με τον Ι Τζέι Λίντελ με τον οποίον θα συνυπάρξουν στον Άρη. Οι δρόμοι των δύο παικτών διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά στο ΝΒΑ και στους Νιου Όρλεαν Πέλικανς. «Με τον Ι Τζέι ήδη έχουμε συζητήσει και τον περιμένω στη Θεσσαλονίκη», είπε λίγο μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.