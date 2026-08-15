Σε συνέντευξή του ο Λούκα Μπάνκι μίλησε για την εικόνα της εθνικής Ιταλίας, αλλά αναφέρθηκε και στον λόγο που απέρριψε προτάσεις από συλλόγους.

Η Ιταλία μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το νέο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Λούκα Μπάνκι να γνωρίζει πως οι δύο αναμετρήσεις που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στον όμιλο.

Ο Ιταλός προπονητής παραχώρησε συνέντευξή στην «Corriere dello Sport» και μίλησε για την εικόνα της ομάδας. «Βρισκόμαστε σε ευνοϊκή θέση στη βαθμολογία, όμως γνωρίζουμε ότι όλα μπορούν να περιπλακούν ξανά. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Σερβία είναι ισχυροί αντίπαλοι», τόνισε.

Άλλωστε, οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη ένταση, καθώς οι εθνικές ομάδες θα διαθέτουν σημαντικά περισσότερα από τα βασικά τους στελέχη. Ο Μπάνκι περιμένει, επομένως, δύο παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. «Όλες οι εθνικές ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τους καλύτερους παίκτες τους. Το επίπεδο του μπάσκετ θα είναι πολύ υψηλό. Η σεζόν επιβεβαίωσε ότι οι Ιταλοί παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο όταν τους δείχνουν εμπιστοσύνη και τους αναθέτουν ευθύνες».

Ο Μπάνκι, πάντως, δεν θεωρεί πως η λύση βρίσκεται στην επιβολή αυστηρότερων κανονισμών προς τους συλλόγους για τη χρησιμοποίηση περισσότερων Ιταλών παικτών. Αντίθετα, θεωρεί πως χρειάζεται να πειστούν οι άνθρωποι των ομάδων για την αξία τους. «Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περιοριστικούς κανόνες για να αναγκάσουμε τους συλλόγους να δίνουν ευκαιρίες στους Ιταλούς παίκτες. Χρειάζεται να πείσουμε τους ιδιοκτήτες, τους διοικούντες και τους προπονητές ότι οι δικοί μας παίκτες, όταν παίρνουν την κατάλληλη ευκαιρία, μπορούν να προσφέρουν ποιότητα και ανταγωνιστικότητα, έχοντας παράλληλα πολύ έντονο το αίσθημα του ανήκειν».

Ο Λούκα Μπάνκι βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής αγοράς το τελευταίο διάστημα, καθώς το όνομά του συνδέθηκε με αρκετές ομάδες, αλλά παρά το γεγονός ότι η συμφωνία του με την ιταλική ομοσπονδία τού δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσει τον ρόλο του στην εθνική ομάδα με άλλον σύλλογο, ο ίδιος επέλεξε να μην προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του.

«Το συμβόλαιό μου με την Ομοσπονδία μού δίνει αυτή τη δυνατότητα, όμως θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο να συνεχιστεί με επιτυχία η δουλειά που ξεκινήσαμε στην πρώτη μου σεζόν ως ομοσπονδιακός τεχνικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.