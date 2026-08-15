Τσιτσιπάς: «Θα πάμε με τον Καραλή να δούμε τον Γιάννη στο Μαϊάμι»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραχώρησε συνέντευξη στο Tennis Channel και ανέφερε πως σχεδιάζει με τον Εμμανουήλ Καραλή να δούνε αγώνα του Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι.

Ο Τσιτσιπάς σκοπεύει να δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται με τη φανέλα των Χιτ, έχοντας στο πλευρό του τον Εμμανουήλ Καραλή! Ο Έλληνας τενίστας μίλησε στο Tennis Channel και αφού έβγαλε το... καπέλο στον «Μανόλο» εξέφρασε την επιθυμία του να παρακολουθήσει μαζί του έναν αγώνα του «Greek Freak» στο Μαϊάμι.

Η μετακίνηση του πρώην παίκτη των Μπακς στη Φλόριντα δεν έχει προκαλέσει αίσθηση μόνο στο μπασκετικό κοινό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τόνισε πως είναι μεγάλος θαυμαστής της... σπυριάρας και υπογράμμισε πως λατρεύει τη νοοτροπία που έχουν οι καλαθοσφαιριστές, δήλωσε ότι στο πλαίσιο του «Miami Open» θα προσκαλέσει τον Καραλή προκειμένου να δούνε μαζί τον Γιάννη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά:

«Τον συνεχάρηκα, είναι εκπληκτικό. Έχω άλλον έναν φίλο που είναι αθλητής στο άλμα επί κοντώ, ο δεύτερος ή τρίτος καλύτερος στον κόσμο (σ.σ. Εμμανουήλ Καραλής). Είμαστε πολύ κοντά και μαζί του και τον παίρνω συχνά τηλέφωνο. Μιλούσαμε και λέγαμε πως πρέπει να έρθει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια του Miami Open, στο οποίο θα παίζω, και πρέπει να πάμε, επειδή είναι φίλοι και αυτοί μεταξύ τους. Θα έπρεπε να πάμε να δούμε έναν αγώνα του μαζί. Οπότε αυτό είναι κάτι που σχεδιάζουμε για το Miami Open της επόμενης χρονιάς.

Είναι μία τόσο καλή ευκαιρία να πάω πραγματικά να τον δω και να συναντηθώ μαζί του στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Νομίζω ότι έχουν μία απίστευτη ομάδα. Απίστευτη ομάδα. Εννοώ, τώρα απλά μετακινούμαι και υποστηρίζω όπου βρίσκεται ο Γιάννης. Αν ο Γιάννης είναι στο Μιλγουόκι, υποστηρίζω το Μιλγουόκι.

Αν ο Γιάννης είναι στο Μαϊάμι, το ίδιο. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του μπάσκετ και αγαπώ την κουλτούρα του αθλήματος. Λατρεύω τη νοοτροπία ενός μπασκετμπολίστα. Οπότε, κι εγώ ο ίδιος έχω παίξει πολύ στο παρελθόν και μάλλον θα έλεγα πως, αν δεν έπαιζα τένις, θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να παίζει επαγγελματικό μπάσκετ κάπου” ανέφερε συγκεκριμένα».