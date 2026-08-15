Ο Κίναν Έβανς παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του και στο όνειρό του με τη Ζάλγκιρις.

Ο Kίναν Έβανς μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στην ομάδα που αναδείχθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό, τη Ζάλγκιρις, η οποία τον έδωσε για ένα χρόνο δανεικό στους Λόντον Λάιονς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Zalgiris Insider» μίλησε για την καθημερινότητά του μετά τους τραυματισμούς και για το τεράστιο κίνητρο που έχει να φορέσει ξανά τη φανέλα της λιθουανικής ομάδας.

«Αν ευθυγραμμιστούν σωστά τα άστρα… Νομίζω ότι το ονειρεύομαι συχνά: να επιστρέφω στο παρκέ, να βλέπω μόνο πράσινο και να ακούω γύρω μου τα συνθήματα. Θα ένιωθα μεγάλη ανατριχίλα σε όλο μου το σώμα, να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι εκεί. Πάντα ονειρευόμουν να επιστρέψω. Ίσως φανταζόμουν την επιστροφή υπό διαφορετικές συνθήκες, αλλά θα ήταν εκπληκτικό», είπε αναφορικά με το να επιστρέψει ξανά στο Κάουνας.

Για τον δανεισμό του στους Λάιονς ο Έβανς φάνηκε εξίσου ενθουσιασμένος τονίζοντας: «Κράτησα στενή επαφή με τον Τούτι (σ.σ. Ταουντβίντας Σαμπόνις). Πάντα του έκανα πλάκα του στυλ "είμαι διακοπές στο Λονδίνο και μου αρέσει εκεί μη με ξεχνάς". Από τότε που πήρε τη δουλειά, ουσιαστικά όλα πήραν τον δρόμο τους. Έστειλα μήνυμα στον Τούτι και του είπα "μήπως ψάχνετε για πόιντ γκαρντ;" και μου απάντησε "ναι¨. Κάπως έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Είναι αστείο γιατί ο κόσμος θα πει ότι είναι... τρελός προπονητής, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Τούτι είναι ένας τύπος που ασχολείται και δείχνει συναίσθημα και σου λέει ό,τι χρειάζεται να ακούσεις και τα δύο χρόνια που συνεργαστήκαμε στη Ζάλγκιρις. Ήταν ένας τύπος που δεν χρειαζόταν να πει κάτι πάντα, αλλά όταν το έκανε είχε νόημα και πάθος και με καλή πρόθεση όσο σκληρό κι αν ήταν, γιατί ήθελε να νικήσουμε».

«Παίζω ήδη σε παιχνίδια προπόνησης. Προπονούμαι κανονικά και όλα είναι πολύ έντονα. Είναι τρελό ακόμη και να το λέω, αλλά όταν έπαθα την πρώτη ρήξη αχίλλειου ήταν Ιανουάριος και στη συνέχεια έπαιζα ήδη στα παιχνίδια προετοιμασίας της επόμενης σεζόν. Αυτή τη φορά ο τραυματισμός έγινε τον Νοέμβριο, οπότε δεν προσπάθησα να βιαστώ ψυχολογικά. Ήμουν ήρεμος γιατί ήξερα ότι είχα χρόνο. Όλα πηγαίνουν καλά», εξήγησε αναφορικά με τον τραυματισμό του.

Τέλος, περιέγραψε την καθημερινότητά του: «Προσπαθώ να ακούω το σώμα μου, να δίνω προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες, αλλά ταυτόχρονα να μην τρελαίνομαι κάθε φορά που αισθάνομαι κάτι. Προσπαθώ να βρω αυτή την ισορροπία ακούγοντας τον εαυτό μου».