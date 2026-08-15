Η Βιλερμπάν φαίνεται πως είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα (2006, 1.90μ.), πληρώνοντας μάλιστα και buy-out στη Νανσί.

Ένα... βήμα πριν τη Βιλερμπάν βρίσκεται ο Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα! Σύμφωνα με το «BeBasket», η ομάδα του Τόνι Πάρκερ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση του νεαρού παίκτη.

Ο 20χρονος φέρελπις γκαρντ φιλοδοξούσε να ταξιδέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το NCAA, όμως κάτι τέτοιο δεν τελεσφόρησε, με αποτέλεσμα να μπει... σφήνα η ASVEL. Η ομάδα της Λιόν ψάχνει επιτακτικά γηγενείς παίκτες, αφού μετά τη μετακίνηση του Εμπάι Εντιάι στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, η ομάδα του «TP» έχει... ξεμείνει μόλις με τρεις.

Ο αθλητής ανήκει στη Νανσί και για να αποκτηθεί θα πρέπει η ομάδα της EuroLeague να δαπανήσει ένα ποσό για το buy-out. Την περυσινή σεζόν, ο Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα είχε 6.1 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 13.5 λεπτά σε 30 παιχνίδια του πρωταθλήματος.