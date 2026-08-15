Η Εθνική Παίδων πάλεψε αλλά ηττήθηκε από τη Γερμανία με 85-77 και κατέλαβε την έκτη θέση στο EuroBasket U16.

Η γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική αλλά ηττήθηκε από τη Γερμανία με 85-77 και τερμάτισε στην έκτη θέση στο EuroBasket U16, που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι με τη διαφορά να είναι μικρή και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 18-15 για τους Γερμανούς. Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκηνικό δεν τροποποιήθηκε ιδιαίτερα. Ο αγώνας ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Η Ελλάδα είχε επιθετική πολυφωνία και πήρε σκορ από αρκετούς παίκτες της, ενώ σε ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Γερμανία, η οποία εστίασε στο ομαδικό παιχνίδι. Το ημίχρονο βρήκε την Εθνική να υπολείπεται με πέντε πόντους (44-39).

Μετά το πέρας της ανάπαυλας, η γερμανική ομάδα είχε την πρωτοκαθεδρία στο σκορ με το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να είναι κοντά αλλά να μην μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό του και να προπορευτεί. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με 64-60 εις βάρος του συνόλου του Μισιακού.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η γαλανόλευκη διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το φινάλε αλλά η Γερμανία άντεξε και πήρε την πέμπτη θέση στο τουρνουά.

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Έγκμπε (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Μέινμπεργκ (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ), ενώ για τα «δικά» μας παιδιά κορυφαίοι ήταν οι Σπανός (double-double με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ) και Μπάρλος (13 πόντοι, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ). Οι Μοναμά (11 πόντοι), Χριστοδούλου (11 πόντοι) και Σασλόγλου (10 πόντοι), τελείωσαν επίσης το ματς διψήφιοι. Το 85-77 ήταν το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 44-39, 64-60, 85-77

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 2, Διαμάντης, Μοναμά 11 (1), Σπανός 16 (13ρ.), Χαραλαμπίδης, Σπανούλης 6 (2), Χριστοδούλου 11, Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 2, Μπάρλος 13 (3), Σασλόγλου 10 (1), Ζέρβας 2