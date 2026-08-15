Ο Σιμόνε Φοντέκιο προχώρησε σε μια υπέροχη κίνηση, αφού εγκαινίασε υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ προς τιμήν του παππού του στην Πεσκάρα της Ιταλίας.

Φανταστική πρωτοβουλία από τον Σιμόνε Φοντέκιο! Ο Ιταλός διεθνής δημιούργησε ένα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ στην Πεσκάρα της Ιταλίας, στη μνήμη του παππού του.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ από τη νέα σεζόν έχτισε το γήπεδο για τον Βιτόριο Πομίλιο, τον παππού του, που έχει φύγει από τη ζωή και έπαιζε μπάσκετ στη δεκαετία του ΄50. Συγκεκριμένα αγωνιζόταν με τα χρώματα της Λίμπερτας Πεσκάρα, την οποία και είχε οδηγήσει στην άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο σταρ του NBA εγκαινίασε το γήπεδο με σκοπό να έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που αγαπάνε τον αθλητισμό και δη το μπάσκετ. Σύμφωνα με τo «Sportandο», στα εγκαίνια παρευρέθηκαν σχεδόν 1.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Περιφέρειας Αμπρούτσο, Μάρκο Μαρσίλιο.