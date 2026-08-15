Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ προχώρησε σε μια φανταστική κίνηση, καθώς έδωσε 240 ευρώ σε ένα παιδί στο Βελιγράδι για να αγοράσει μπασκετικά παπούτσια.

Από τις κινήσεις που καλό είναι να συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα! Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ έκανε τρισευτυχισμένο έναν μικρό φίλο του μπάσκετ στη Σερβία, καθώς του έδωσε 240 ευρώ για να πάρει αθλητικά παπούτσια.

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού δεν ξεχνά το πέρασμά του από τον Ερυθρό Αστέρα και το Βελιγράδι και σίγουρα το δικό του πέρασμα δε θα ξεχάσει ένας νεαρός φίλος της... σπυριάρας, καθώς ο Αμερικανός παίκτης του έφτιαξε τη μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το RTS ο ΜακΙνταϊρ που κάνει διακοπές και ατομικές προπονήσεις στη σερβική πρωτεύουσα, καθώς πήγαινε μια μέρα να γυμναστεί με το αυτοκίνητό του, σταμάτησε στην περιοχή Ούμκα, για να αγοράσει σπιτική λεμονάδα από ένα παιδί που την πουλούσε έξω από το σπίτι του, σε πάγκο. Ο μικρός Ρέλια, μόλις κατάλαβε πως επρόκειτο για παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, έμεινε έκπληκτος αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα...

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών του έδωσε 3.000 σερβικά δινάρια (κάτι περισσότερο από 25 ευρώ) για τη λεμονάδα. Ήταν το τελευταίο μπουκάλι που είχε ο Ρέλια στον πάγκο του και επέστρεψε σπίτι για να φτιάξει νέα παρτίδα με τη μητέρα του. Αυτό που ακολούθησε, δεν θα το περίμενε ούτε στα πιο τρελά του... όνειρα.

Ο 32χρονος περιφερειακός της EuroLeague επέστρεψε ξανά μετά από μια ώρα για να δροσιστεί εκ νέου. Χωρίς να το σκεφτεί έδωσε 25.000 δινάρια (213 ευρώ) στον μικρό και εκείνος ομολόγησε στη μητέρα του πως θα αγοράσει μπασκετικά παπούτσια για να ξεκινήσει προπονήσεις, αφού είχε συγκεντρώσει κοντά στα 240 ευρώ από την υπέροχη πράξη του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.