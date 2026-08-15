Ο Μπέντζαμιν Μπερουέ οδήγησε τη Λετονία στην κατάκτηση του Eurobasket U16 και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Λίγο - πολύ ήταν αναμενόμενο. Ο φοβερός και τρομερός Μπερουέ της εθνικής Λετονίας έκανε πράγματα και θαύματα στο Eurobasket Παίδων της Ρουμανίας και αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της διοργάνωσης. Χάρισε στην ομάδα του το τρόπαιο και το χρυσό μετάλλιο, ενώ εκείνος αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα ο 16χρονος σέντερ μέτρησε κατά μέσο όρο 23.5 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3.5 τάπες, έχοντας επίσης και 36.2 μονάδες ανά αγώνα στο σύστημα αξιολόγησης.

Φυσικά ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας, στην οποία βρέθηκε και ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους, ανιψιός του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος είχε από τη πλευρά του 16.9 πόντους, 7.3 ασίστ και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Την καλύτερη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Ισπανός Ρις Ρόμπινσον (11.4π., 3.4ασ., 2.4ριμπ.), ο Λετονός Μάρκους Γιάχοβιτς (18.1π., 4ριμπ., 2ασ.) και ο Γάλλος Ιβανί (14.1π., 9.4ριμπ., 3.1ασ.)