Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ολιβιέ Σαρ (1999, 2.08μ.) έως το 2028, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της.

Στη Μαδρίτη με κάθε επισημότητα ο Ολιβιέ Σαρ! Η Ρεάλ γνωστοποίησε τη μεταγραφή του Γάλλου σέντερ για τα επόμενα δύο χρόνια συνεχίζοντας την πλαισίωση του ρόστερ της για την ερχόμενη σεζόν.

Μετά τον Μαξ Σούλγκα, που ήρθε ως αντί-Χεζόνια, η Βασίλισσα του Πέδρο Μαρτίνεθ προχωρά με γοργούς ρυθμούς στα τελευταία κομμάτια του παζλ, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει σε Ισπανία και Ευρώπη.

Ο Σαρ δεν επελέγη στο NBA Draft του 2021, ωστόσο πήρε το εισιτήριο για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη μέσω της G-League. Αγωνίστηκε σε 50 ματς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τις φανέλες των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Κλίβελαντ Καβαλίερς, μετρώντας κατά μ.ό 4.7 πόντους και 3.4 ριμπάουντ. Με τους Λος Μπλάνκος θα πραγματοποιήσει την παρθενική του παρουσία στη EuroLeague.