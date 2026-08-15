H EuroLeague δημοσίευσε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα με πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ αναφορικά με την επιτυχημένη σεζόν που πραγματοποίησαν.

Μπορεί να έχουμε off season, όμως η EuroLeague δεν ξεχνάει τους πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο Final Four της Αθήνας.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Σάσα Βεζένκοβ και του Εβάν Φουρνιέ στον δρόμο προς την κατάκτηση του τίτλου με τον πρώτο να ξεχωρίσει ως ο πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας και ο δεύτερος ως MVP του Final Four.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση έγραφε: «Μία σεζόν, δύο MVP. Όταν η πίεση ήταν στα ύψη, ο Έβαν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοβ βγήκαν μπροστά».