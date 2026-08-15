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EuroBasket U16: Η Ισπανία... διέλυσε τη Βουλγαρία με 115 πόντους διαφορά!
15/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket U16: Η Ισπανία... διέλυσε τη Βουλγαρία με 115 πόντους διαφορά!

Ευτυχία Οικονομίδου

Η Ισπανία διέλυσε κάθε προηγούμενο στη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket U16, συντρίβοντας τη Βουλγαρία με 128-13 και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με διαφορά 115 πόντων.

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Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket U16 Γυναικών, η Ισπανία βρήκε απέναντί της τη Βουλγαρία, σε μια αναμέτρηση όπου η διαφορά δυναμικότητας ήταν δεδομένη, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς ήταν η έκταση της τελικής διαφοράς.

Η «Φούρια Ρόχα» ήταν καταιγιστική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έφτασε στη νίκη με το εντυπωσιακό 128-13(!), αφήνοντας τη Βουλγαρία μόλις στους 13 πόντους αβοήθητη σε ολόκληρο το παιχνίδι. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η Ισπανία δεν κατέβασε ρυθμό σε κανένα σημείο. Σε καμία από τις τέσσερις περιόδους η Βουλγαρία δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους πέντε πόντους, με την ισπανική άμυνα να κυριαρχεί απόλυτα και τη διαφορά να αυξάνεται συνεχώς.

Ενδεικτικό της πολυφωνίας στην επίθεση είναι πως έξι παίκτριες της Ισπανίας ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Κορυφαία σκόρερ ήταν η Σοφία Πινίγιος, η οποία σημείωσε 24 πόντους, ενώ κατέγραψε και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Στους 26 βαθμούς αξιολόγησης έφτασε και η Αναστασία Λιστσούκ, ενώ η Μπλέσινγκ Ατζισεμπούτου ολοκλήρωσε το ματς με 23 EFF.

H Boυλγαρία υπέπεσε σε 48 λάθη και μοίρασε μόλις 3 ασίστ με ευστοχία μόλις 5/42 σουτ. Αντιθέτως, οι Ισπανές είχαν 40 ασίστ για 11 λάθη, 61% στο σουτ (55/90), συνολικά μάζεψαν 56 ριμπάουντ και έκαναν 35 κλεψίματα και 10 τάπες.

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