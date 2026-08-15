Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket U16 Γυναικών, η Ισπανία βρήκε απέναντί της τη Βουλγαρία, σε μια αναμέτρηση όπου η διαφορά δυναμικότητας ήταν δεδομένη, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς ήταν η έκταση της τελικής διαφοράς.

Η «Φούρια Ρόχα» ήταν καταιγιστική από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έφτασε στη νίκη με το εντυπωσιακό 128-13(!), αφήνοντας τη Βουλγαρία μόλις στους 13 πόντους αβοήθητη σε ολόκληρο το παιχνίδι. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η Ισπανία δεν κατέβασε ρυθμό σε κανένα σημείο. Σε καμία από τις τέσσερις περιόδους η Βουλγαρία δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους πέντε πόντους, με την ισπανική άμυνα να κυριαρχεί απόλυτα και τη διαφορά να αυξάνεται συνεχώς.

🇧🇬 Bulgaría 13-128 España 🇪🇸



Victoria aplastante de nuevo de la Selección Española en su segundo choque del #U16EuroBasket



🔝 26 EFF de Sofía Pinillos, 26 EFF de Anastasia Lishchuck y 23 EFF de Blessing Ajisebutu



📸FIBA pic.twitter.com/z29tmDiwHd — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) August 15, 2026

Ενδεικτικό της πολυφωνίας στην επίθεση είναι πως έξι παίκτριες της Ισπανίας ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Κορυφαία σκόρερ ήταν η Σοφία Πινίγιος, η οποία σημείωσε 24 πόντους, ενώ κατέγραψε και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Στους 26 βαθμούς αξιολόγησης έφτασε και η Αναστασία Λιστσούκ, ενώ η Μπλέσινγκ Ατζισεμπούτου ολοκλήρωσε το ματς με 23 EFF.

H Boυλγαρία υπέπεσε σε 48 λάθη και μοίρασε μόλις 3 ασίστ με ευστοχία μόλις 5/42 σουτ. Αντιθέτως, οι Ισπανές είχαν 40 ασίστ για 11 λάθη, 61% στο σουτ (55/90), συνολικά μάζεψαν 56 ριμπάουντ και έκαναν 35 κλεψίματα και 10 τάπες.