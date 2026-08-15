Μοναμά: «Πάντα ήθελα να παίξω για την Εθνική Ελλάδας!»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μοναμά μετά την εμπειρία του στο EuroBasket U16 με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μοναμά ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στο EuroBasket U16 για λογαριασμό της Εθνικής Παίδων που κατέλαβε την έκτη θέση στο τουρνουά στη Ρουμανία.

Μεγαλωμένος στο Βέλγιο με πατέρα από το Κονγκό και μητέρα Ελληνίδα για τον ίδιο αποτέλεσε προτεραιότητα η παρουσία του στη «γαλανόλευκη». Το φετινό EuroBasket U16 ήταν και η πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική ομάδα και μιλώντας για την εμπειρία του στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ εξέφρασε την ικανοποίησή του. «Ήταν η πρώτη ανάλογη εμπειρία και ήταν πραγματικά πολύ καλή για μένα, γιατί χάρη στους συμπαίκτες μου και στους προπονητές, χάρη σε όλο το επιτελείο πέρασα πολύ ωραία. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους. Δυστυχώς δεν τελειώσε η διοργάνωση όπως θα θέλαμε, αλλά πιστεύω ότι μάθαμε πολλά που θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια».

Για το τι κρατάει από την παρουσία της ομάδας στη Ρουμανία: «Ήταν ένα από τα σημαντικά μαθήματα να μάθουμε να αγωνιζόμαστε με κούραση, γιατί ήταν πολλοί αγώνες σε μικρό χρονικές διάστημα. Όπως σημαντικό ήταν ότι αυτές τις περίπου 40 μέρες που ήμασταν μαζί μάθαμε να παίζουμε μαζί όλα τα παιδιά».

Παράλληλα μίλησε για τη δική του αυτοπεποίθηση, αλλά και για τη συνέχεια με τα γαλανόλευκα: «Ο πρώτος και ο δεύτερος αγώνες δεν ήταν εύκολοι. Συνήθισα όμως το παιχνίδι και τον τρόπο παιχνιδιού, κατανόησα περισσότερο τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές και σίγουρα μετά από κάποιους αγώνες ένιωσαν πιο χαλαρός και πιο άνετος. Βέβαια! Πάντα θα χαίρομαι να παίζω για την Εθνική Ομάδα. Όταν με καλούν θα είμαι εδώ!».

Η πρώτη επαφή με τον Μοναμά έγινε εδώ και αρκετό καιρό με την ΕΟΚ, αρχικά με ένα μήνυμα και στη συνέχεια ήρθε η επαφή με τον Δήμο Ντικούδη και τον Κώστα Παπαδόπουλο: «Μίλησα με τον κύριο Ντικούδη, τον κόουτς Παπαδόπουλο και μετά με τον κόουτς Μισιακό. Μιλήσαμε στο κίνητρο κάποιες φορές για να δούμε πως θα γίνει να κάνω το ταξίδι στην Ελλάδα και να παίξω για την Εθνική Ομάδα. Ήρθα για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο για ένα διήμερο προπνήσεων και μετά για την προετοιμασία στις αρχές Ιουλίου».

Στην ερώτηση γιατί επέλεξε την Ελλάδα (θα μπορούσε να αγωνιστεί για το Βέλγιο) ο Μοναμά δείχνει ότι δεν υπήρχε δίλημμα για τον ίδιο: «Πάντα ήθελα να παίξω για την Εθνική Ελλάδας. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ δεύτερη φορά. Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ».

Η Ελλάδα άλλωστε είναι μέσα του. Από τα καλοκαίρια στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, τον τόπο της μητέρας του, ως τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας: «Πηγαίνω κάθε χρόνο από μικρός. Πηγαίναμε δύο τρεις φορές το χρόνο. Πήγαινα σε ελληνικό σχολείο μικρότερος στο Βέλγιο, ενώ με τη μητέρα μου μιλάμε ελληνικά πάντα».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένα από τα πρότυπα του και έμπνευσή του, αλλά ο αριθμός στη φανέλα του το 4, ανήκει σε ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του, το οποίο τον έχει σίγουρα εμπνεύσει με διαφορετικό τρόπο: «Είναι η μέρα που έχει γενέθλια η μητέρα μου, στις 4 Νοεμβρίου».

Γράφοντας τον δικό του επίλογο σε αυτή τη συζήτηση έχει μόνο να πει «ευχαριστώ»: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο, όλους εσάς, γιατί χωρίς όλο αυτόν τον κόσμο δεν μπορούσα να ζήσω αυτήν την εμπειρία! Πάντα θα χαίρομαι να φοράω αυτή τη φανέλα!»