Χαλιμπέρτον για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είναι από τους πιο σκληρούς παίκτες που έχουμε αντιμετωπίσει!»

Ο Τάιρις Χαλιμπέρτον μίλησε για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσειοι Πέισερς απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντάς τον τον πιο σκληρό παίκτη.

Ο Τάιρις Χαλιμπέρτον μίλησε στο vidcast «Numbers On The Board» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Πέισερς όταν καλούνται να περιορίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ της Ιντιάνα κλήθηκε να μιλήσει για τους παίκτες που δυσκολεύουν περισσότερο την ομάδα του σε επίπεδο τακτικής και αμυντικού σχεδιασμού και η απάντηση ήταν σχεδόν αυτονόητη. Αυτός ο παίκτης είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Έχουμε δώσει τόσες διαφορετικές μάχες με το Μιλγουόκι, που είναι δύσκολο να μην πω τον Γιάννη, επειδή τον έχουμε αντιμετωπίσει τόσες φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαλιμπέρτον.

Ο γκαρντ των Πέισερς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός πως, απέναντι στον Έλληνα σούπερ σταρ, δεν υπάρχει πάντα μία αμυντική προσέγγιση που να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. «Όποιο πλάνο κι αν εφαρμόσεις, νομίζω ότι είχε κατά μέσο όρο περίπου 50 πόντους. Εμείς κερδίσαμε, νομίζω, τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια. Αλλά είναι σαν να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και μερικές φορές απλώς να μην έχει σημασία», είπε.