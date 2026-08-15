Παίκτης του Αμαρουσίου θα είναι ο Μιχάλης Λούντζης, τον οποίο ουσιαστικά ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Δήμος Στασινόπουλος.

Μετά την ατυχέστατη χρονιά με τον σοβαρό του τραυματισμό ως παίκτης του Πανιωνίου, ο Μιχάλης Λούντζης θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα του Αμαρουσίου.

Όπως είναι γνωστό ο διεθνής πλέι μέικερ είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις αρχές της περασμένης σεζόν με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για όλη τη σεζόν.

Παρόλα αυτά τώρα επιστρέφει δυνατός και θα ενισχύσει την ομάδα του Αμαρουσίου υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας των βορείων προαστίων, Δήμος Στασινόπουλος, ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη με ανάρτηση στα social media.