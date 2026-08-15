Τσιτσιπάς: «Θα πάμε με τον Καραλή να δούμε αγώνα του Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι!»

Διαβάστε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Tennis Channel όπου αναφέρθηκε στη στενή του φιλία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε πως έχει ήδη καταστρώσει τα σχέδιά του μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή, προκειμένου να βρεθούν στο Μαϊάμι και να παρακολουθήσουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μιλώντας στο Tennis Channel, ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε στη μετακίνηση του Γιάννη στους Μαϊάμι Χιτ και αποκάλυψε πως, μόλις πληροφορήθηκε τη συμφωνία, επικοινώνησε με τον Καραλή. Οι δυο τους συμφώνησαν πως τον Μάρτιο του 2027, όταν ο Τσιτσιπάς θα βρίσκεται στο Μαϊάμι για το τουρνουά, θα ταξιδέψουν μαζί ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά έναν αγώνα του «Greek Freak».

Αναλυτικά

«Τον συνεχάρηκα, είναι εκπληκτικό. Έχω άλλον έναν φίλο που είναι αθλητής στο άλμα επί κοντώ (ο Εμμανουήλ Καραλής), ο δεύτερος ή τρίτος καλύτερος στον κόσμο. Είμαστε πολύ κοντά και μαζί του και τον παίρνω συχνά τηλέφωνο. Μιλούσαμε και λέγαμε πως πρέπει να έρθει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια του Miami Open, στο οποίο θα παίζω, και πρέπει να πάμε, επειδή είναι φίλοι και αυτοί μεταξύ τους. Θα έπρεπε να πάμε να δούμε έναν αγώνα του μαζί. Οπότε αυτό είναι κάτι που σχεδιάζουμε για το Miami Open της επόμενης χρονιάς», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Είναι μία τόσο καλή ευκαιρία να πάω πραγματικά να τον δω και να συναντηθώ μαζί του στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Νομίζω ότι έχουν μία απίστευτη ομάδα. Απίστευτη ομάδα. Εννοώ, τώρα απλά μετακινούμαι και υποστηρίζω όπου βρίσκεται ο Γιάννης. Αν ο Γιάννης είναι στο Μιλγουόκι, υποστηρίζω το Μιλγουόκι. Αν ο Γιάννης είναι στο Μαϊάμι, το ίδιο. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του μπάσκετ και αγαπώ την κουλτούρα του αθλήματος. Λατρεύω τη νοοτροπία ενός μπασκετμπολίστα. Οπότε, κι εγώ ο ίδιος έχω παίξει πολύ στο παρελθόν και μάλλον θα έλεγα πως, αν δεν έπαιζα τένις, θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να παίζει επαγγελματικό μπάσκετ κάπου».

Για τον αγώνα του με τον Royer στο Σινσινάτι, είπε: «Ήμουν πολύ πιεσμένος και συνέχισα να παίζω λίγο υπερβολικά συντηρητικά. Ένιωθα ότι ήμουν πραγματικά πολύ κοντά. Είχα επίγνωση ότι ήμουν πολύ κοντά στη νίκη. Έτσι άρχισα να το σκέφτομαι έντονα, ειδικά προς το τέλος. Ένιωθα ότι πριν από αυτό ήμουν σχεδόν αλάνθαστος, δεν σκεφτόμουν πολύ το σκορ ή την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν στο κορτ. Αλλά τελικά το έκλεισα με μία αξιοπρεπή επιστροφή. Εκείνος ρίσκαρε λίγο παραπάνω και, ναι, αυτό έφερε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου, επειδή βαθιά μέσα μου αναρωτιόμουν πότε επιτέλους θα καταφέρω να το αξιοποιήσω. Το αμφισβητούσα, αλλά συνέχιζα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι πρέπει να χτυπήσω δυνατά την μπάλα, ανεξάρτητα από το αν είμαι μπροστά ή πίσω στο παιχνίδι. Και αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πολύ καλό break, ειδικά στο τελευταίο game. Πριν από αυτό είχα χτυπήσει μία ωραία επιστροφή με forehand στην ευθεία και προσπάθησα να κάνω το ίδιο με το backhand για να παραμείνω επιθετικός».

Για το αν αυτές οι νίκες του δίνουν περισσότερη ικανοποίηση: «Είναι απόλυτα, ειδικά όταν ο αγώνας είναι τόσο δύσκολος. Ένιωθα ότι έβγαζε συνεχώς κάποιες πραγματικά καλές μπαλιές εδώ και εκεί. Έγινε πολύ πνευματικό προς το τέλος. Νιώθω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να παίξει καλό τένις, αλλά το θέμα ήταν ποιος θα μπορούσε να αντέξει τη συνεχή πίεση και να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένα χτυπήματα. Και ένιωθα ότι κυριαρχούσα με το σερβίς συν ένα χτύπημα. Σε κάποιο σημείο ένιωσα ότι ακόμη και η επιστροφή συν ένα χτύπημα έγινε βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπου επέστρεφα πολύ βαθιά και έβγαζα μερικά πραγματικά μεγάλα χτυπήματα αμέσως μετά την επιστροφή».

Για το τι θέλει να βελτιώσει στο παιχνίδι του: «Θέλω να βλέπω τον εαυτό μου να συνεχίζει να ανεβαίνει στο φιλέ. Το έκανα αυτό πολύ καλά στη μέση και προς το τέλος του δεύτερου σετ. Επέστρεφα καλά, έπαιρνα την κοντή μπάλα και ανέβαινα, και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ικανοποιητικό να το βλέπεις, ειδικά προερχόμενο από έναν επιθετικό παίκτη όπως εγώ. Αυτά είναι τα είδη των μοτίβων που επιδιώκω και ψάχνω να χτίζω συνεχώς, εφαρμόζοντας αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι εκεί έξω. Οπότε θα ήθελα να βλέπω περισσότερα από αυτό στο κορτ».

Για το πως συγκεντρώνεται για να κερδίσει έναν αγώνα: «Λοιπόν, είναι εύκολο να παρασυρθείς και να σκεφτείς αρνητικά πως αυτό δεν λειτουργεί ή πως αυτό δεν είναι αρκετό. Αλλά πάντα έχει να κάνει με το να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι πρέπει να επιταχύνω, πρέπει να κινήσω τα πόδια μου, πρέπει να βρεθώ πίσω από την μπάλα στη σωστή θέση. Αυτές είναι οι μικρές προσαρμογές και τα πράγματα που σκέφτομαι. Σήμερα ήταν μία ημέρα με πολύ θετική νοοτροπία για μένα, καθώς δεν ήμουν πολύ σκληρός με τον εαυτό μου. Ακόμη και σε ορισμένα χτυπήματα που μπορεί να έπεσαν λίγο πιο κοντά ή δεν ήμουν αρκετά επιθετικός, συνέχιζα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να αλλάξει στον επόμενο πόντο και ότι πρέπει να βρω κάτι καλύτερο».

Έκανε και μια ωραία ανάρτηση πρόσφατα, με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας του: «Είναι η μητέρα μου. Ναι, είναι η μητέρα μου. Ήταν τα γενέθλια της μαμάς μου χθες. Ήταν η καλύτερη παίκτρια στην οικογένειά μας. Μοιραζόμαστε και οι δύο την κορυφή, το Νο.1 στους Juniors της ITF, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που το περάσαμε και οι δύο αυτό. Κερδίσαμε και οι δύο το Monte-Carlo, οπότε υπάρχει μία ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα σε εμένα και τη μητέρα μου. Είναι αυτή που ενέπνευσε την πειθαρχία στη ζωή μου. Είναι σκληρή, ξέρει τις δυνατότητές μου, ξέρει τι είμαι ικανός να κάνω και πάντα απαιτεί το καλύτερο από εμένα με καλό τρόπο. Μερικές φορές μπορεί να είναι υπερβολικά αυστηρή, αλλά έχει ενσυναίσθηση για μένα και με καταλαβαίνει. Έχει βρεθεί και η ίδια σε αυτή τη θέση. Είναι μία γυναίκα με πολλή αγάπη και φροντίδα και από όσα ξέρω από εκείνη, πάντα με ωθούσε στα όριά μου, είτε αυτό είναι στο τένις είτε στη ζωή. Έχει πολύ καλό μάτι για τα πράγματα και είναι ωραίο να την έχω γύρω μου, ειδικά όταν είναι σε θέση να παραμένει ήρεμη και να μην προσπαθεί να με προπονήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάτι που έχει συμβεί μερικές φορές στο παρελθόν».

Για τον νέο του προπονητή, Thomas Perrin, σχολίασε: «Ο Thomas, ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Είμαι συνηθισμένος σε μία πολύ διαφορετική μέθοδο προπόνησης, όπου γινόταν καθοδήγηση σχεδόν σε κάθε πόντο. Έτσι, κάποιες φορές μου φαίνεται ακόμα λίγο ξένο, αλλά προφανώς είναι φυσιολογικό και απλά πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτό. Μερικές φορές ανταλλάσσω σκέψεις, ακόμη και προφορικά μιλάω στον Thomas κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, επειδή μερικές φορές νιώθω ότι θα ήθελα να ακούσω λίγα περισσότερα πράγματα. Αλλά ναι, προσαρμοζόμαστε ο ένας στον άλλον. Ακούει, είναι πολύ ανοιχτόμυαλος και το λατρεύω αυτό σε εκείνον. Έχει ένα πολύ καλό όραμα για το πού αξίζει να βρίσκεται το παιχνίδι μου και πώς πρέπει να παίζω, καθώς και για ορισμένα πράγματα που έχω παρατηρήσει από το παρελθόν, όπως το ότι πιθανότατα ήμουν λίγο υπερβολικά παθητικός και πολύ καλός. Απλά προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό λίγο. Ο Πάτρικ είναι επίσης μέρος της ομάδας μας. Μιλάμε μαζί του σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οπότε, με τον Τόμας και τον Πάτρικ υπάρχει μέχρι στιγμής μία πολύ καλή δυναμική στην ομάδα μας».

Για τις πολλές αλλαγές ρακέτας που έκανε: «Δοκίμαζα δύο ή τρεις ρακέτες πέρυσι. Ένιωθα ότι οι μπάλες έχουν γίνει πολύ βαριές και έχουν φουσκώσει πολύ. Φουσκώνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε ήταν λίγο εκνευριστικό που έπρεπε να περάσω από αυτή τη διαδικασία. Τελικά προσγειώθηκα κάπου που νιώθω σαν στο σπίτι μου και μου είναι γνώριμο. Παίζω με τον ίδιο σκελετό που έπαιζα το 2019, ο οποίος είναι και αυτός που μου αρέσει περισσότερο. Και μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα παράπονο. Μου αρέσουν τα πάντα σε αυτήν. Είναι η ρακέτα που ξέρω καλύτερα. Είναι η ρακέτα με την οποία έχω παίξει περισσότερο σε όλη μου την πορεία».

Για τον επόμενο αγώνα του, με τον Felix Auger-Aliassime: «Είναι κάποιος που είναι πολύ σταθερός φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σκληρός ανταγωνιστής και σερβίρει καλά. Είχαμε μία μεγάλη μάχη μεταξύ μας εδώ στο κεντρικό κορτ πριν από μερικά χρόνια. Είναι κάποιος που μπορεί να παίξει πολύ καλά σε μία καλή του ημέρα. Οπότε ελπίζω απλά να μπορέσω να βγω εκεί έξω, να παλέψω σκληρά και να βρω μικρές λύσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Νιώθω ότι πάντα υπάρχει μία ρωγμή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Αλλά αυτές οι ρωγμές θα είναι μικρότερες, ειδικά απέναντι σε κορυφαίους παίκτες όπως εκείνος. Οπότε πρέπει να παραμείνω απόλυτα συγκεντρωμένος. Είναι σημαντικό να κρατήσω καλά το σερβίς μου και να είμαι έξυπνος στο πού τοποθετώ την μπάλα. Νιώθω ότι το σερβίς συν ένα χτύπημα είναι πάντα σημαντικό απέναντι σε τέτοιου είδους παίκτες. Θα πρέπει να είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος και απόλυτα συγκεντρωμένος».