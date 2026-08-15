Η διοίκηση της Αρμάνι έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον κόουτς Ποέτα και ενίσχυσε το ρόστερ με στόχο την επιστροφή στα playoffs της Euroleague.

Η Αρμάνι Μιλάνο ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στη EuroLeague με το αρνητικό 17-21 που την έφερε στη 14η του πίνακα της βαθμολογίας και την άφησε εκτός ακόμα και από τη διαδικασία των Play-In. Σε αντίθεση με τις εγχώριες διοργανώσεις, όπου έκανε το τρεμπλ (Πρωτάθλημα, Κύπελλο & Σούπερ Καπ Ιταλίας) η σεζόν στην Ευρωλίγκα δεν ήταν καλή, παρά τη σημαντική βελτίωση που έδειξε η ομάδα όταν τα ηνία στον πάγκο ανέλαβε ο Πέπε Ποέτα, αντικαθιστώντας τον Έτορε Μεσίνα.

Τα σημάδια ξεκάθαρης βελτίωσης στο παιχνίδι της Αρμάνι ήταν και ο βασικός λόγος που τo management της ομάδας έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον μόλις 40 ετών προπονητή, τον οποίο οι διοικούντες είχαν εξ' αρχής στο πλάνο για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο στη μετά Μεσίνα εποχή.

Βασικός στόχος τη φετινή σεζόν είναι η επιστροφή της ομάδας σε τροχιά Playoffs, έπειτα από τέσσερις απογοητευτικές περιόδους που δεν τερμάτισε καν μέσα στην πρώτη δεκάδα. Οι ηχηρές μεταγραφές και τα μεγάλα ονόματα δεν έλειψαν τα τελευταία χρόνια από το Μιλάνο, που κάθε καλοκαίρι έμοιαζε να ενισχύεται, όμως σύντομα μέσα στη σεζόν οι προσδοκίες διαψεύδονταν πανηγυρικά. Η τελευταία της παρουσία σε Final Four ήταν το 2021 στην Κολωνία, όπου και κατέκτησε την 3η θέση.

Οι στοχευμένες μεταγραφές που προσθέτουν ποιότητα

Με μια προσεκτική ματιά, οι φετινές προσθήκες φαίνεται πως προσδίδουν στο ρόστερ την ισορροπία που έλειπε τις περασμένες σεζόν και δίνουν περισσότερο βάθος στον πάγκο. Σημαντικότερες είναι σαφώς αυτές των Άλεκ Πίτερς και Ντέβον Χολ, παικτών με καθοριστική συμβολή στα δυο τελευταία Final Four και εμφανίσεις που θα μπορούσαν να τους φέρουν το βραβείο του MVP έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από την ομάδα τους (Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα).

Για τον Πίτερς δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Έπειτα από τέσσερις σεζόν στον Ολυμπιακό, μετακομίζει στο Μιλάνο για να αναλάβει ηγετικό ρόλο, όπου υπολογίζεται ως βασικός στη θέση «4», κάτι που στον Ολυμπιακό ήταν αδύνατο, αφού εκεί αγωνίζεται ο MVP της Euroleague, Σάσα Βεζένκοβ. Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ είναι ίσως ο πιο αξιόπιστος σουτέρ στην Ευρώπη, με το ποσοστό του στα τρίποντα τις σεζόν που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα να είναι το εντυπωσιακό 46%.

Όσον αφορά τον Χολ, ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ επιστρέφει σε γνώριμα για αυτόν λημέρια, έπειτα από δυο σεζόν όπου φόρεσε τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε και έχοντας ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του. Στο Μιλάνο αγωνίστηκε την τριετία 2021- 2024 και στην πρώτη του σεζόν κατάφερε να ξεχωρίσει, στην τελευταία καλή πορεία της Αρμάνι, όταν και τερμάτισε 3η στην κανονική διάρκεια της EuroLeague, αλλά αποκλείστηκε στη συνέχεια σε σειρά playoffs από την Εφές.

Από κει και πέρα, φυσικά ξεχωρίζει η κομβικής σημασίας προσθήκη του Μόουζες Ράιτ που προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, όπου είχε μ.ο 13.2 πόντους και 6.5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ο 27χρονος Αμερικανός που προορίζεται για βασικός στη θέση του σέντερ, είχε κλείσει στη Μπαρτσελόνα, όμως ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του που υπήρχε στη συμφωνία με τους Καταλανούς, για να αντικαταστήσει στην Αρμάνι τον Τζος Νίμπο που έκανε την αντίθετη διαδρομή.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας απέκτησαν επίσης τον Ντάριους Τόμπσον από την Βαλένθια, έναν περιφερειακό με μεγάλη εμπειρία που θα βοηθήσει στην οργάνωση του παιχνιδιού. Λύσεις στον «άσσο» θα δώσει και ο σαφώς πιο επιθετικογενής και γνωστός μας από τη θητεία του στο Λαύριο, Αρ Τζέι Κόουλ, που εντυπωσίασε φέτος με τη φανέλα της Βενέτσια και την οδήγησε μέχρι τους τελικούς της Serie A.

Στη γραμμή των φόργουορντ, η Αρμάνι προσέθεσε επίσης τον Νικόλα Ακέλε που την περσινή σεζόν στη Βίρτους Μπολόνια ερχόταν κυρίως από τον πάγκο ως ρολίστας και τον Τζέισον Μπερνέλ από την Τζέρμανι Μπρέσια που δεν διαθέτει εμπειρία EuroLeague.

Οι σημαντικές αποχωρήσεις

Η αποτυχημένη σεζόν που προηγήθηκε έμοιαζε δεδομένο πως θα φέρει αρκετές αποχωρήσεις στο Μιλάνο. Η εποχή του Έτορε Μεσίνα ολοκληρώθηκε αυτό το καλοκαίρι, αφού παρότι ο πολύπειρος τεχνικός είχε αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, είχε παραμείνει στον ρόλο του προέδρου των Basketball Operations.

Στο κομμάτι του ρόστερ, η Αρμάνι με μια πρώτη ματιά έχασε τους τέσσερις παίκτες «κουβάλησαν» την ομάδα στο σκοράρισμα την περσινή σεζόν στη Euroleague. Ζακ ΛεΝτέι, Αρμόνι Μπρουκς, Σαβόν Σιλντς και Τζος Νίμπο αποτέλεσαν κομμάτια του βασικού κορμού την περσινή σεζόν, όμως φέτος θα αγωνίζονται σε άλλους συλλόγους και θα βρεθούν απέναντι στους Ιταλούς ως αντίπαλοι στη φετινή διοργάνωση. Ο ΛεΝτέι συνεχίζει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Μπρουκς ως δανεικός στη Βαλένθια μετά το... φιάσκο της Βιλερμπάν, ο Σιλντς στη Φενέρ και ο Νίμπο στη Μπαρτσελόνα.

Ισχυρή απώλεια σίγουρα αποτελεί ο ο Κουίν Έλις, ένας από τους λίγους παίκτες που εντυπωσίασαν την περσινή σεζόν, που όμως αποφάσισε συνεχίσει στο NCAA και συγκεκριμένα στο Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο. Η ισχυρή του αντίληψη στο παρκέ και ο τρόπος που δημιουργεί (πρώτος σε ασίστ πέρυσι για την ομάδα με 4.5 μ.ο.) είναι στοιχεία που σίγουρα θα δυσκολευτούν να καλύψουν στο Μιλάνο.

Ελεύθεροι από την ομάδα έμειναν και οι Νίκο Μάνιον, Μπράιαντ Ντάνστον και Νέιτ Σεστίνα (ανακοινώθηκε από τη Βιλερμπάν).

Οι παίκτες που παρέμειναν & το depth chart

Αν και αρκετοί περίμεναν το αντίθετο, ο πολύπειρος φόργουορντ Μάρκο Γκούντουριτς, παρέμεινε στο Μιλάνο για να ηγηθεί της νέας προσπάθειας, ενώ από τον βασικό κορμό συνεχίζει κανονικά ο Ντέβιν Μπούκερ στο ρόλο του σέντερ που έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα τόσο στη ρακέτα, όσο και από τη γραμμή του τριπόντου, κυρίως μετά από καταστάσεις pick and pop.

Ο Λεάντρο Μπολμάρο θα συνεχίσει να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην περιφέρεια ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ λύσεις πολυτελείας για το δεύτερο και το τρίτο rotation θα συνεχίσουν να προσφέρουν οι γηγενείς Ντιέγκο Φλακαντόρι, Στέφανο Τονούτ (ανανέωσε) και Τζιανπάολο Ρίτσι καθώς και ο Ουσμάν Ντιόπ, ο οποίος παρότι έπαιξε μόλις σε δύο ματς της EuroLeague επέκτεινε το συμβόλαιο του με την ομάδα.

One week and we’re back at it ⏳🏀#ForzaOlimpia pic.twitter.com/3G0qCDrtLB — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 10, 2026

Ρίχνοντας μια ματιά στο depth chart της Αρμάνι Μιλάνο παρακάτω, βλέπουμε σαφώς μια πιο ισορροπημένη σε ρόλους ομάδα, με κάποια κενά ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων, αν και το ρόστερ αναμένεται να κλείσει με τη δυναμική προσθήκη του Αμερικανού γκάρντ Γκάρισον Μάθιους (έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με Γουίζαρντς, Ρόκετς, Χοκς και Πέισερς) που όμως δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

PG: Τόμπσον, Κόουλ, Φλακαντόρι

SG: Χολ, Μπολμάρο, Τονούτ

SF: Γκούντουριτς, Μπερνέλ

PF: Πίτερς, Ακέλε, Ρίτσι

C: Ράιτ, Μπούκερ, Ντιόπ

Ο Ποέτα μοιάζει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για να δέσει το σύνολο και να εκμεταλλευτεί τις λύσεις «πολυτελείας» που προσφέρει το βάθος του πάγκου.

Ο κόσμος είναι δεδομένο πως θα συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα γεμίζοντας το «Φόρουμ», όπως κάνει εδώ και χρόνια ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, με την ελπίδα να δει φέτος την ομάδα να ανεβαίνει επίπεδο.