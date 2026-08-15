Η Βιλερμπάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτών, με τον Τόνι Πάρκερ να κάνει συνάντηση με τα αδέρφια, Τζόι και Τσέι Μπας.

Μετά το «φιάσκο» που προηγήθηκε και με την ραγδαία μείωση του αρχικού budget, η Βιλερμπάν βρίσκεται σε αναζήτηση νέων επενδυτών.

Σύμφωνα και με δημοσίευμα της «Le Progress» η οικογένεια Μπας, πρώην ιδιοκτήτες των Λος Άντζελες Λέικερς, είχαν την περασμένη Τετάρτη (12/08) συνάντηση με τον Τόνι Πάρκερ.

Ο πρώην θρύλος του NBA και νυν προπονητής της Βιλερμπάν προσπαθεί να βρει επενδυτές για την ομάδα της Λυών, με τα αδέρφια Τζόι και Τζέσι Μπας, να είναι θετικοί σ' ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μένει να δούμε εάν και εφόσον πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με την Βιλερμπάν να έχει ήδη χάσει τους Σιλβέιν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις, Άρμονι Μπρουκς, Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ, Εμπάι Εντιάι ενώ απέκτησε τους Πάτι Μιλς, Ιβ Πονς, Τζοέλ Μπόλομποϊ, Νέιθαν Σέστινα, Μπόντιαν Μάσα και Μποθ Γκατς.