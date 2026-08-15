Ζέρβας: «Είμαστε μια παρέα, να φορέσουμε όλοι ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας»

Ο Τάσος Ζέρβας, μέλος της Εθνικής Ομάδας στο Eurobasket U16, μίλησε για την πορεία της ελληνικής ομάδας στην πρόσφατη διοργάνωση.

Η Εθνική Ομάδα Παίδων τερμάτισε στην 6η θέση του Eurobasket U16 που διεξήχθη στην Οραντέα της Ρουμανίας καθώς στο τελευταίο ματς κατάταξης γνώρισε την ήττα από την Γερμανία με 85-77.

Ο Τάσος Ζέρβας μιλώντας για την εμπειρία του στο Eurobasket U16, είπε ότι «ήταν μια φανταστική εμπειρία για μένα. Το ευχαριστήθηκα, αν και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα. Δώσαμε το 100% και προχωράμε, έτοιμοι να δουλέψουμε για τη συνέχεια. Το να εκπροσωπείς την πατρίδα σου είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Για το αν βοηθήσει όλους τους παίκτες η εμπειρία της διοργάνωσης όσον αφορά τη συνέχεια στην πορεία τους: «Σίγουρα! Παίξαμε με αντιπάλους που ήταν δυνατοί, είχαν καλούς παίκτες, τους καλύτερους στις δικές τους χώρες. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και είναι κάτι που μας βοήθησε να γίνουμε καλύτεροι».

Όσο για τον ίδιο; «Κέρδισα πολλά… Αρχικά σε αντοχή, γιατί είχαμε συνεχόμενες προπονήσεις, αλλά μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Επίσης είχα πολύ καλούς συμπαίκτες, παίκτες που είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και ήταν κάτι που με βοήθησε να γίνω καλύτερος παίζοντας δίπλα τους ή απέναντί τους στις προπονήσεις καθημερινά».

Και κλείνοντας υπογράμμισε ότι όλοι μαζί ήταν και είναι μια μεγάλη παρέα: «Ο κόουτς μας έχει βοηθήσει να γίνουμε ομάδα, αλλά και παρέα κι εμείς ως παίκτες περνάμε το μεγαλύτερο μέρος εκτός γηπέδου μαζί στο ξενοδοχείο. Είναι σημαντικό και όλοι θέλουμε να είμαστε εδώ, όλοι θέλουμε να φορέσουμε ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας».