Μαχμούτογλου: Ευστόχησε σε 71 σερί τρίποντα σε ατομική προπόνηση!
Ο θρύλος της Φενέρμπαχτσε, Μελίχ Μαχμούτογλου, στα 36 του χρόνια έχει ανανεώσει για ακόμα έναν χρόνο το συμβόλαιό του όντας ο αρχηγός της τουρκικής ομάδας.
Ο ίδιος απέδειξε μάλιστα, πως δεν χάνει την όρεξη του, αλλά ούτε και την ευστοχία του, καθώς σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την ατομική του προπόνηση είναι πραγματικά άχαστος! Ο Μαχμούτογλου προπονούταν στο τρίποντο καταφέρνοντας να ευστοχήσει σε 71 συνεχόμενα τρίποντα δείχνοντας πως ακόμα... το 'χει!
Δείτε το βίντεο
🟡🔵 Efsanesi olduğu Fenerbahçe ile 1 sezon daha anlaşan Melih Mahmutoğlu gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) August 15, 2026
Kaptan Melih Mahmutoğlu, bireysel çalışmada 71/71 üçlük attı.🔥 pic.twitter.com/9MMtgDhfRI
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