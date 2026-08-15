Εντυπωσίασε άπαντες το βίντεο με τον Μελίχ Μαχμούτογλου να ευστοχεί σε 71 συνεχόμενα τρίποντα κατά την ατομική του προπόνηση.

Ο θρύλος της Φενέρμπαχτσε, Μελίχ Μαχμούτογλου, στα 36 του χρόνια έχει ανανεώσει για ακόμα έναν χρόνο το συμβόλαιό του όντας ο αρχηγός της τουρκικής ομάδας.

Ο ίδιος απέδειξε μάλιστα, πως δεν χάνει την όρεξη του, αλλά ούτε και την ευστοχία του, καθώς σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την ατομική του προπόνηση είναι πραγματικά άχαστος! Ο Μαχμούτογλου προπονούταν στο τρίποντο καταφέρνοντας να ευστοχήσει σε 71 συνεχόμενα τρίποντα δείχνοντας πως ακόμα... το 'χει!

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