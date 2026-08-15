Κανονικά... προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της ημέρας για την Εθνική Ομάδα, παρά την αργία για την γιορτή της Παναγίας.

Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός για την Εθνική μας ομάδα. Το απόλυτο 2/2 στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν για την Β' φάση των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ απέναντι σε Ουκρανία (εκτός) και Ισπανία (εντός).

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν αφήνει ούτε... μια μέρα να πάει χαμένη στην προετοιμασία καθώς θέλει να παρουσιάσει την Εθνική στον απόλυτο βαθμό έτοιμη σε αυτά τα δύο, και πολύ κρίσιμα, παιχνίδια.

Παρά την αργία για τον εορτασμό της Παναγίας, οι διεθνείς μας βρέθηκαν κανονικά στο «Telekom Center Athens» και πραγματοποίησαν την προπόνησή τους καθώς ακολουθούν και δύο φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας απέναντι στην Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8).