Η Μονακό προσπαθεί να επισπεύσει τις εξελίξεις για το μέλλον της στο γαλλικό πρωτάθλημα, με την ακρόασή της ενώπιον του CNOSF να αναμένεται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η υπόθεση της Μονακό φαίνεται πως μπορεί να οδηγηθεί σε λύση νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς η ακρόαση της γαλλικής ομάδας ενώπιον του CNOSF (Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή) αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου, αντί για τις 25 του μήνα που είχε οριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «L'Équipe», το αίτημα της Μονακό για επίσπευση της διαδικασίας φαίνεται πως έγινε αποδεκτό. Η αρχική ημερομηνία της ακρόασης ήταν η Τρίτη 25 Αυγούστου στις 14:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, όμως ο σύλλογος ζήτησε την Παρασκευή να εξεταστεί η προσφυγή του νωρίτερα. Η Μονακό επιδιώκει να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα το τοπίο αναφορικά με το μέλλον της. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο επαγγελματικό γαλλικό μπάσκετ και μέσω της διαδικασίας συμβιβασμού ενώπιον του CNOSF προσπαθεί να ανατρέψει την απόφαση και να επιστρέψει στην LNB Pro A.

Η νέα ημερομηνία της 20ής Αυγούστου, πάντως, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από το CNOSF. Εφόσον τελικά οριστικοποιηθεί,κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Μονακό θα παρουσιάσει τη νέα πρότασή της για την επόμενη ημέρα του συλλόγου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πλάνο εξαγοράς που έχει καταρτίσει ο Τζαμάλ Μάσμπερν, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στον διαμεσολαβητή του CNOSF. Η έκβαση της υπόθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τη Μονακό, αλλά και για τον συνολικό σχεδιασμό της νέας σεζόν στο γαλλικό μπάσκετ. Η LNB περιμένει την απόφαση προκειμένου να οριστικοποιήσει τη σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών. Άμεσα συνδεδεμένη με την υπόθεση είναι και η Σεν-Κεντέν, η οποία περιμένει να μάθει σε ποια επαγγελματική κατηγορία θα αγωνιστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς εξαρτάται από την τελική έκβαση της προσφυγής της Μονακό.