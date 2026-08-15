Η Λετονία κατέκτησε το Eurobasket U16 Παίδων καθώς στον μεγάλο τελικό επικράτησε της Γαλλίας με 75-69 χάρη στον απίθανο, Μπέντζαμιν Μπερουέ.

Το παιδί-θαύμα του Λετονικού μπάσκετ, το next big thing της χώρας από τη Βαλτική, έμελλε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του και στον μεγάλο τελικό του Eurobasket U16 το οποίο διεξήχθη στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Ο λόγος φυσικά για τον Μπέντζαμιν Μπερουέ, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Λετονίας (σ.σ. η οποία ειρήσθω εν παρόδω απέκλεισε και την Εθνική Ελλάδας στη φάση των προημιτελικών) σε αυτήν την διοργάνωση! Ο 16χρονος σέντερ ήταν εξαιρετικός και στην αναμέτρηση που έστεψε την ομάδα του Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία των Παίδων.

Συγκεκριμένα στα 33 λεπτά που αγωνίστηκε πρόσθεσε ένα ακόμα «γεμάτο» double double στην στατιστική του καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 22 πόντους με 9/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μόλις 1 λάθος.

Οι Λετονοί πήραν την κατάσταση στα χέρια τους στην 3η περίοδο του αγώνα, όταν και πραγματοποίησαν επιμέρους 11-24 με το οποίο έστειλαν την διαφορά στο +12 (44-56) και έκτοτε κατάφεραν να κρατήσουν τα ηνία του αγώνα. Οι Γάλλοι προσπάθησαν να κάνουν τελική τους αντεπίθεση μειώνοντας στους 4 πόντους (66-70 στο 01:15 πριν από το τέλος) αλλά ο συνήθης ύποπτος... Μπερουέ με δύο σερί καλάθια έφερε εκ νέου την ομάδα του στο +8 (66-74).

Συνολικά η Λετονία (σ.σ. Αλεκσανδροβς 14π., 4ριμπ., 4ασ. - Γιάχοβιτς 15π., 8ριμπ. - Πρεϊμάνις 10π., 3ριμπ., 3ασ.) είχε 23/44 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 14/19 βολές, 43 ριμπάουντ και 24 ασίστ για 17 λάθη, ενώ η Γαλλία αντίστοιχα 20/48 δίποντα, 2/14 τρίποντα, 23/31 βολές, 41 ριμπάουντ και 15 ασίστ για 21 λάθη. ,

Στον μικρό τελικό η Ισπανία επικράτησε της Λιθουανίας με 96-93 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket U16.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 33-32, 44-56, 69-75.

Η τελική κατάταξη του Eurobasket Παίδων U16