Μετά τον δανεισμό του στην Μπανταλόνα, ο Τζαμπάρι Πάρκερ επέστρεψε στην Παρτίζαν με την οποία θα ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία.

Τα πάντα βρίσκονται στον αέρα όσον αφορά το μέλλον του Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτίζαν.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε δοθεί μεσούσης της σεζόν στην Μπανταλόνα με τη μορφή του δανεισμού και πλέον επιστρέφει κανονικά στην σερβική ομάδα.

Μάλιστα αναμένεται να πάρει κανονική μέρος στην προετοιμασία (η οποία ξεκινάει στις 20 Αυγούστου) όπως ανέφερε και η «Mozzart Sport» αλλά θεωρείται και απίθανο να παραμείνει στην Παρτίζαν. Το σίγουρο είναι ότι θα προπονείται με την ομάδα από την έναρξη της προετοιμασίας μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι ο προπονητής Ζοάν Πενιαρόγια έχει δείξει ότι δεν υπολογίζει τον Πάρκερ. Κάτι που φάνηκε τόσο στην Παρτίζαν όσο και στην Μπαρτσελόνα.