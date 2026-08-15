Τζαμπάρι Πάρκερ: Μένει στην Παρτίζαν μέχρι να... ξαναφύγει
Τα πάντα βρίσκονται στον αέρα όσον αφορά το μέλλον του Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτίζαν.
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε δοθεί μεσούσης της σεζόν στην Μπανταλόνα με τη μορφή του δανεισμού και πλέον επιστρέφει κανονικά στην σερβική ομάδα.
Μάλιστα αναμένεται να πάρει κανονική μέρος στην προετοιμασία (η οποία ξεκινάει στις 20 Αυγούστου) όπως ανέφερε και η «Mozzart Sport» αλλά θεωρείται και απίθανο να παραμείνει στην Παρτίζαν. Το σίγουρο είναι ότι θα προπονείται με την ομάδα από την έναρξη της προετοιμασίας μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του.
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι ο προπονητής Ζοάν Πενιαρόγια έχει δείξει ότι δεν υπολογίζει τον Πάρκερ. Κάτι που φάνηκε τόσο στην Παρτίζαν όσο και στην Μπαρτσελόνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.