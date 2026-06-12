Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε τα μέτρα ασφαλείας του T-Center, για τα οποία έγινε αναφορά και στο φύλλο αγώνα του Game 4.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία μετά τον τέταρτο τελικό, εκτός απο τις αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και για τα μέτρα ασφαλείας στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Οπως αναγράφεται στο φύλλο αγώνα, στα 2:02 πριν το τέλος της πρώτης παράτασης «σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα courts seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α' διαιτητή λέγοντάς του «F@@@ you, this is not foul».

Αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε».

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του καταγγέλει τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο T-Center, όπου, όπως αναφέρει το Φ.Α., κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν απομάκρυνε την θεατή, Blen Hailu Mekonnen, που τράβηξε το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου.

Σημειώνουμε πως η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει να κάνει με την θεατή, κατά της οποίας δεν κινήθηκε νομικά η ερυθρόλευκη πλευρά. Η καταγγελία έχει να κάνει μόνο με τα μέτρα ασφαλείας και το γεγονός πως κανείς δεν έβγαλε έξω την θεατή.

Η τιμωρία για την εν λόγω παράβαση των μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι από 1-3 αγωνιστικές.