Ο Νίκος Πλώτας είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας.

Πιθανότατα την τελευταία προπόνηση με τον Προμηθέα έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) ο Νίκος Πλώτας (22χρ., 1.95), καθώς φαίνεται πως ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την διοίκηση της ομάδας της Πάτρας για την απόκτηση του.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν άμεσα, ώστε να θωρακίσουν τον ελληνικό κορμό αποκτώντας τον διεθνή γκαρντ, προκειμένου να εμπλουτίσουν την περιφερειακή τους γραμμή μ' έναν αθλητή που αποτελεί σημαντική επένδυση για το μέλλον.

Ο Νίκος Πλώτας που προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) με την ομάδα του Προμηθέα αναμένεται να αλλάξει άμεσα περιβάλλον και να ενταχθεί στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης.

Οι διοικήσεις των δυο ομάδων φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί σε μια συμφωνία η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί άμεσα, καθώς δεν αποκλείεται ο παίκτης να βρεθεί στην Αθήνα για να περάσει από τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις της ομάδας του Πειραιά.

Ο Νίκος Πλώτας την περσινή σεζόν είχε 5.5 πόντους μέσο όρο, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της Stoiximan GBL. Έχει αποτελέσει μέλος των εθνικών ομάδων U18 και U20, ενώ έχει κληθεί και στην εθνική ανδρών.

