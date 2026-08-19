Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε η Μάξιμα Ρόμα ενόψει της νέας σεζόν καθώς έκανε δικό της τον Άαρον Χόλιντεϊ!

Τον μικρότερο αδερφό των Τζρου και Τζάστιν Χόλιντεϊ απέκτησε η Μάξιμα Ρόμα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Άαρον Χόλιντεϊ.

Ο 30χρονος γκαρντ μετράει από τη πλευρά του 505 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο NBA έχοντας φορέσει τις φανέλες των Πέισερς, Γουίζαρντς, Σανς, Χοκς και μέχρι πρότινος των Ρόκετς.

Ο Χόλιντεϊ έχει μετρήσει κατά μέσο όρο στην καριέρα του 6.4 πόντρους, 1.9 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 45% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 85% στις βολές.