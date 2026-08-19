Άρχισαν να... ετοιμάζονται οι νέοι Φιλαντέλφια Σίξερς, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να προπονείται μαζί με τους νέους του συμπαίκτες.

Δύο από τις πιο σημαντικές κινήσεις της offseason ανήκουν στους Φιλαντέλφια Σϊξερς καθώς έκαναν δικούς τους, τόσο τον Λεμπρόν Τζέιμς από την free agency όσο και τον Τζέιλεν Μπράουν μετά το trade που έστειλε τον Πολ Τζορτζ στη Βοστώνη.

Αν μη τι άλλο έχει προκληθεί τεράστιος ενθουσιασμός στο κοινό της Πενσυλβάνια καθώς περιμένει την σύμπραξή τους με τον Τζοέλ Εμπίντ αλλά και με τους Ταϊρίς Μάξι και Βι Τζέι Εντζκομπ.

Τα δύο μεγάλα αποκτήματα των Σίξερς βρέθηκαν στο ίδιο παρκέ και ξεκίνησαν τις κοινές προπονήσεις μαζί με τον Μάξεϊ προετοιμάζοντας το... έδαφος για τα «προσεχώς» στο NBA.