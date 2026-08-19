Η Αρμάνι Μιλάνο πραγματοποίησε την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία έδωσαν το «παρών» τα περισσότερα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Ερυθρόλευκο και πάλι ήταν το φόντο του Άλεκ Πίτερς αλλά αυτήν την φορά η πρώτη του προπόνηση ήταν αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά από την Ελλάδα και το ΣΕΦ.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός φόργουορντ μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, δίνοντας κανονικά το «παρών» στην πρώτη προπόνηση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Υπό τις οδηγίες του Πεπ Ποέτα, η Αρμάνι πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην οποία βρέθηκαν επίσης οι Αρ Τζέι Κόουλ, Γκάρισον Μάθιους, Ντέβον Χολ, Ντιέγκο Φλακαντόρι, Τζέισον Μπερνέλ, Ντέβιν Μπούκερ, Ουσμάν Ντιόπ και Μόουζες Ράιτ.

Απουσίαζαν οι διεθνείς Ντάριους Τόμπσον, Στέφανο Τονούτ, Νίκολα Ακέλε και Πίπο Ρίτσι με την εθνική Ιταλίας, όπως επίσης και ο Μάρκο Γκούντουριτς με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Στους διεθνείς θα προστεθεί και ο Μόουζες Ράιτ με το συγκρότημα της Βόρειας Μακεδονίας.