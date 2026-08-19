Στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του για την επόμενη διετία ο Μιχάλης Λούντζης, όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων.

Κάτοικος... Αμαρουσίου για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μιχάλης Λούντζης! Ο 28χρονος γκαρντ αποκτήθηκε έως το 2028 προκειμένου να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Μετά την ατυχέστατη χρονιά με τον σοβαρό του τραυματισμό ως παίκτης του Πανιωνίου, ο Λούντζης θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα των Βορείων Προαστίων. Όπως είναι γνωστό ο διεθνής πλέι μέικερ είχε υποστεί ρήξη χιαστού στις αρχές της περασμένης σεζόν με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για όλη τη σεζόν.

Παρόλα αυτά τώρα επιστρέφει δυνατός και θα ενισχύσει το σύνολο του κόουτς Παπαθεοδώρου. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας των βορείων προαστίων, Δήμος Στασινόπουλος, ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη με ανάρτηση στα social media, προτού ακολουθήσει με «σάρκα και οστά» η ανακοίνωση του παίκτη από τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Λούντζη (28,1.98) για δύο χρόνια. Ο διεθνής πλει μέικερ ήταν μέλος του Πανιωνίου, αλλά στάθηκε άτυχος, λόγω ενός τραυματισμού του και αγωνίστηκε μόνο σε τέσσερις αγώνες του πρωταθλήματος.

Ο Μιχάλης γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1998 κι έχει ύψος 1,98μ. Τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ τα έκανε στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2014. Την πρώτη του επαγγελματική χρονιά (2014-2015) είχε 2,3 πόντους σε περίπου 7 λεπτά συμμετοχής σε 13 αγώνες. Την επόμενη σεζόν σε 10 αγώνες είχε 1,3 πόντους σε περίπου 5 λεπτά και την περίοδο 2016-2017 είχε 4 πόντους κατά μ.ο. σε 4 αγώνες.

Την περίοδο 2017-2018 δόθηκε δανεικός στα Τρίκαλα όπου είχε 9,2 πόντους- 4.1 ριμπάουντ- 1,9 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 27 λεπτά παρουσίας. Ο δανεισμός του συνεχίστηκε την περίοδο 2018-2019, στο Λαύριο όπου σε 23 αγώνες σε GBL και προκριματικά FIBA Europe Cup κατέγραψε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους- 2,4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2019 υπέγραψε στο Λαύριο όπου σε 8 αγώνες είχε 5,9 πόντους- 2,6 ριμπάουντ και 1,3. Την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στον Προμηθέα Πάτρας. Σε 41 αγώνες σε GBL και Eurocup είχε 7,8 πόντους- 3,8 ριμπάουντ- 2,4 ασίστ. Ακολούθησαν τρεις σεζόν στον Ολυμπιακό.

Την περίοδο 2021-2022 είχε 3,1 πόντους- 1,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, την περίοδο 2022-2023 είχε 4,3 πόντους- 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ και την περίοδο 2023-2024 είχε 3,8 πόντους- 1,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.

Συνολικά έπαιξε 128 αγώνες με τον Ολυμπιακό εκ των οποίων οι 47 ήταν στην Euroleague. Την σεζόν 2024-2025 επέστρεψε στον Προμηθέα Πάτρας όπου σε 28 παρουσίες σε GBL και BCL είχε 10,4 πόντους- 3,6 ριμπάουντ- 3,7 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε περίπου 27 λεπτά παρουσίας και πέρυσι μετακόμισε στον Πανιώνιο.

Με την Εθνική Ανδρών αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ του 2022 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

Τίτλοι

– Τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα με τον Παναθηναϊκό (2017) και δύο με τον Ολυμπιακό (2022-2023)

– Έξι Κύπελλα Ελλάδας, τρία με τον Παναθηναϊκό (2015-2016 και 2017) και άλλα τόσα με τον Ολυμπιακό (2022-2023-2024)

– Τρία Σούπερ Καπ, δύο με τον Ολυμπιακό (2022-2023) και ένα με τον Προμηθέα (2020).

– Ένα Χρυσό Μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ Εφήβων (2015).

– Ένα Χρυσό Μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ Νέων (2017)

– Το 2021 ήταν μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας της GBL.

Μιχάλη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».



