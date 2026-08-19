Δώρο - έκπληξη επιφύλαξε ο Λούκα Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του στους Λέικερς καθώς ναύλωσε τσάρτερ για να... φέρει όλη την ομάδα στη Σλοβενία για πολυτελέστατες διακοπές!

Ναι, αυτά είναι δώρα. Και ο Λούκα Ντόντσιτς φρόντισε να ικανοποιήσει στο έπακρο τους συμπαίκτες του στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Συγκεκριμένα έγιναν γνωστά τα πλάνα του Σλοβένου σούπερ σταρ καθώς θα φιλοξενήσει όλη την ομάδα στη χώρα του για ένα... πενθήμερο ταξίδι σύσφιξης σχέσεων!

Όπως ανέφερε το ESPN και η Ραμόνα Σέλμπουρν ο Σλοβένος σταρ ναύλωσε ιδιωτικό αεροπλάνο 14 θέσεων και διοργάνωσε μια σειρά από δραστηριότητες με στόχο να φέρει πιο κοντά τα μέλη των Λέικερς ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται δώρα υποδοχής με τοπικά προϊόντα, δείπνο σε ένα από τα αγαπημένα εστιατόρια του Ντόντσιτς, ψάρεμα στη λίμνη Μπλεντ, γκολφ και άλλες ομαδικές δραστηριότητες. Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί από τις 20 έως και τις 24 Αυγούστου.

Σχεδόν κάθε παίκτης του ρόστερ των Λέικερς έχει δεσμευτεί να κάνει το ταξίδι και αναμένεται να δώσουν το «παρών» οι Όστιν Ριβς, Γουόκερ Κέσλερ, Μπρόνι Τζέιμς ενώ ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι αναμένεται να ενσωματωθεί ξεχωριστά.

Η μοναδική απουσία θα είναι αυτή του ρούκι των Λέικερς, Κάμερον Καρ καθώς πρέπει να παραμείνει στις ΗΠΑ για το υποχρεωτικό πρόγραμμα των rookies του ΝΒΑ, το οποίο συμπίπτει χρονικά με τη συγκέντρωση του Ντόντσιτς στη Σλοβενία.