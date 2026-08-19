Η «ερυθρόλευκη» τρέλα των φίλων του Ολυμπιακού «έριξαν» το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΕ όσον αφορά τις νέες φανέλες της ομάδας.

Παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού αναφορικά με τις νέες φανέλες της ομάδας!

Eίναι χαρακτηριστικό ότι οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» έσπευσαν άμεσα να τις προμηθευτούν με... αποτέλεσμα πέσει όλο το σύστημα.

Συγκεκριμένα «κράσαρε» το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα σε μια ώρα καθώς η ζήτηση των φιλάθλων ήταν τεράστια.

Οι άνθρωποι της ομάδας κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να επιδιορθώσουν το πρόβλημα ώστε να τις... κάνουν δικές τους.