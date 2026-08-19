Μάικ Τζέιμς: Το tweet - δήλωση προς τους αντιπάλους του (vid)
«Ξαναχτύπησε» στα social media ο Μάικ Τζέιμς! Το νέο απόκτημα της Αναντολού Εφές προειδοποίησε τους αντιπάλους του ενόψει της νέας χρονιάς με ένα... κυριαρχικό ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.
Ο 36χρονος Αμερικανός γκαρντ έδειξε από... νωρίς τις προθέσεις του για την αγωνιστική περίοδο που έπεται στη EuroLeague γράφοντας: «Φέτος θα πηδάω με αυτόν τον τρόπο για τάπα σε όλα τα lay-up. Αν θες να σκοράρεις, θα πρέπει να καρφώσεις μπροστά μου» και εν συνεχεία το συνόδευσε με ένα video στο οποίο απεικονίζονται στιγμιότυπα παικτών, που μοιράζουν επιβλητικά μπλοκ, θέλοντας να δείξει πως σκοπεύει να είναι «dominant» και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Δείτε το video:
I’m jumping for all layups this year like this.— Mike James (@TheNatural_05) August 19, 2026
U gon have to dunk on me https://t.co/kxYhDzafOv
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