Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που απόρησαν με την... εξαφάνιση της Κέλσι Μίτσελ από το παρκέ της «Scotiabank Arena» του Τορόντο λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου του αγώνα Τέμπο-Φίβερ.

Και η απορία είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι έως εκείνο το σημείο ήταν «φωτιά και λάβρα» καθώς μετρούσε για λογαριασμό της Ιντιάνα 29 πόντους με 7/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 3/3 βολές. Ο λόγος αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων.

Συγκεκριμένα η παίκτρια των Φίβερ υπέστη... υπερθέρμανση λόγω του κακού κλιματισμού του γηπέδου. Κάτι που έκανε έξαλλη την συμπαίκτριά της και σούπερ σταρ στο WNBA, Κεϊτλίν Κλαρκ.

«Ίσως αν ο Καναδάς είχε κλιματισμό, αυτό θα βοηθούσε. Έχει ένα εκατομμύριο βαθμούς εδώ μέσα. Ελπίζω να είναι καλά, αλλά σίγουρα μας έλειψε» είπε χαρακτηριστικά.

Για την... ιστορία οι Ιντιάνα Φίβερ επικράτησαν των Τέμπο μέσα στο Τορόντο με σκορ 101-95.