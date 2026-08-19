Παίκτης του Περιστερίου για τη σεζόν 2026-27 θα είναι με κάθε επισημότητα ο Τάσος Καματερός.

Κάτοικος Περιστερίου και με τη... βούλα ο Τάσος Καματερός! Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων προχώρησε σε συμφωνία με τον 26χρονο παίκτη για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Αναστάσιο Καματερό, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 26χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ θα ενισχύσει με την παρουσία του την γραμμή των ψηλών της ομάδας στις υποχρεώσεις της.

Το βιογραφικό του

Ο Αναστάσιος Καματερός γεννήθηκε στις 19 Μαϊου 2000 στην Αθήνα, έχει ύψος 2,05μ. και αγωνίζεται ως power forward και center.

Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στα τμήματα ακαδημιών του Αλίμου και μετακόμισε στον Πρωτέα Βούλας με τον οποίο έφτασε να αγωνιστεί στο ανδρικό και το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής, συμμετέχοντας παράλληλα σε όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες.

Το 2019 αποφάσισε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας μπάσκετ και σπουδές. Για τέσσερις σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του South Dakota, έχοντας ρόλο βασικού την τριετία 2020-2023.

Τη σεζόν 2022-2023 έπαιξε σε 31 αγώνες και 28 λεπτά μέσο όρο και οι αριθμοί του ήταν εξαιρετικοί: 12,5 πόντοι, 6,4 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 40,1% στα τρίποντα (57/142).

Ολοκληρώνοντας την τετραετία του στο South Dakota επέλεξε να μείνει άλλη μία χρονιά στο NCAA και προτίμησε ένα καλύτερο πρόγραμμα στο μπάσκετ, το Vanderbilt, με το οποίο αγωνίστηκε σε 27 αγώνες – υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου ΝΒΑερ Jerry Stackhouse – οκτώ ως βασικός. Σε 16 λεπτά συμμετοχής είχε 4,5 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο, σουτάροντας με 37% στα τρίποντα (30/81).

Στην πρώτη του επαγγελματική σεζόν (2024-2025) αρχικά αποτέλεσε μέλος της ΑΕΚ και εν συνεχεία αγωνίστηκε στον Πρωτέα Βούλας για έξι αγώνες, έχοντας 5,8 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε σχεδόν 16 λεπτά συμμετοχής. Ολοκλήρωσε τη χρονιά στη Δόξα Λευκάδας μετρώντας 3,5 πόντους και 1,5 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 αγώνες.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε με το Λαύριο σε 31 παιχνίδια στην Elite League έχοντας 7.9 πόντους μέσο όρο, 3.2 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 17.6 λεπτά συμμετοχής».