Ο Ισπανός πρώην διαιτητής Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ διεκεικεί τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της Αδριατικής Λίγκας, αλλά και του επικεφαλής των Κριτών της διοργάνωσης.

Με εμπειρία 23 ετών από διεθνείς διοργανώσεις και περισσότερα από 800 παιχνίδια στην Liga Endesa, ο πρώην Ισπανός διαιτητής Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για δυο θέσεις που καλείται να καλύψει η ABA League (Αδριατική Λίγκα). Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος ρέφερι του παρελθόντος διεκδικεί τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας, αλλά και του Προέδρου των Κριτών.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ αποσύρθηκε από το ισπανικό μπάσκετ το 2024 μετά από 806 επίσημες αναμετρήσεις, καθώς είχε φτάσει το όριο ηλικίας σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το ισπανικό μπάσκετ, συνέχισε να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε την περασμένη σεζόν ήταν στη λίστα των διαιτητών για την Ευρωλίγκα.

Ασχολήθηκε με τη διαιτησία το 1987 και το 1999 κέρδισε προαγωγή στην Liga Endesa, όπου παρέμεινε για 25 χρόνια. Ήδη από το 2003, έγινε διεθνής διαιτητής διευθύνοντας ουκ ολίγες μεγάλες αναμετρήσεις κορυφαίων διοργανώσεων.

Μέχρι τώρα, τη θέση του επικεφαλής της Διαιτησίας κατείχε ο Σρτζάν Ντόζαι, ενώ πρόεδρος της επιτροπής κριτών ήταν ο Σάσα Μάριτσιτς. Και οι δύο έχουν υποβάλει αίτηση για τις θέσεις που κατείχαν, ενώ εκτός από τον Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, τη θέση διεκδικούν ο πρώην διαιτητής Γκόραν Ράντονιτς, ο οποίος ήταν στην Ομοσπονδία Μπάσκετ της Γαλλίας για πολλά χρόνια και οι Βλάνταν Σούντιτς και Έσακ Μπουλούτ Γάλτσιν. Μαζί με τον Πέρεζ, αντίπαλος του Μάριτσιτς για τη θέση του προέδρου της επιτροπής κριτών είναι ο Ντράγκαν Νέσκοβιτς.

Την Πέμπτη (21/8), οι συνιδιοκτήτες της ABA League θα έχουν συζητήσεις με τους υποψηφίους για τη θέση του προέδρου της επιτροπής διαιτησίας και του επιτρόπου των κριτών.