Την απόκτηση του Μάιλς Κέιλ ανακοίνωσε η Βιλερμπάν, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η ενίσχυση της Βιλερμπάν ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς καθώς μετά τους Φοντζό Νταντά, Σέστινα, Μπόλομποϊ, Μιλς, Πονς, Γκατς, έκανε δικό της και τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα, Μάιλς Κέιλ.

Η ομάδα της Λυών ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος ετοιμάζεται για την δεύτερη σεζόν του στην Euroleague. Ο απόφοιτος του Σίτον Χολ, έχει περάσει την επαγγελματική του καριέρα στην Ευρώπης έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Βέλγιο και Ιταλία με τη φανέλα της Τρέντο.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ο Κέιλ αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 3.3 πόντους και 1.9 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 51% στα δίποντα, 29% στα τρίποντα και 76% στις βολές.