Ο Άρης πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της επόμενης χρονιάς με τις απουσίες των διεθνών αλλά και τρεις προσθήκες.

Στο Nick Galis Hall βρέθηκε σύσσωμη η διοίκηση της ΚΑΕ, παρόντος του GM Νίκου Ζήση αλλά κι ένα γκρουπ 13 παικτών καθώς απουσίασαν οι διεθνείς αθλητές. Χάρης Παπαγεωργίου, Αγαπητός Διακογιάννης και Βύρωνας Αντωνιάδης καλωσόρισαν τους παίκτες και μάλιστα ο πρόεδρος της ΚΑΕ έδωσε το του ενόψει της επόμενης σεζόν λέγοντας μεταξύ άλλων ότι… «είμαστε αισιόδοξοι για μία επιτυχημένη χρονιά, με υγεία πάνω απ’ όλα. Υπάρχει μία ιδιοκτησία η οποία υπόσχεται την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Μία διοίκηση και ένα προπονητικό και επιστημονικό σταφ που θα καλύπτει κάθε ανάγκη, ώστε να έχετε το μυαλό σας μόνο στο παρκέ. Και έχετε μαζί σας μία μεγάλη βάση φιλάθλων που θα σας υποστηρίζουν παντού. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι σίγουρος ότι έρχεται μία πολύ καλή χρονιά. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται».

Καθώς ο Βασίλης Σπανούλης απουσιάζει λόγω των υποχρεώσεών του στην Εθνική ομάδα, η προετοιμασία ξεκίνησε υπό τις οδηγίες του Ηλία Καντζούρη, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για τη ροή των προπονήσεων όπως και οι Χρήστος Χασανίδης, Κώστας Ηλιάδης και Δημήτρης Μήτσικας, αφού και ο Κώστας Χαραλαμπίδης θα επιστρέψει επίσης μετά το τέλος των «παραθύρων» της Εθνικής Ανδρών.

Στο παρκέ του «Nick Galis Hall» βρέθηκαν σήμερα οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης, Ματ Μόργκαν, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Άνταμ Μοκόκα, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Ι Τζέι Λίντελ, Γιώργος Τανούλης.

Επίσης, στην προετοιμασία συμμετέχουν οι Αλέκσα Ραντάνοβ, Ντομαγκόι Προλέτα, Δημήτρης Γράβας, οι οποίοι θα βοηθήσουν στις προπονήσεις κατά το διάστημα της απουσίας των διεθνών παικτών. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε συνεργαστεί με τον Ραντάνοβ κατά το διάστημα της παρουσίας του έμπειρου τεχνικού στο Περιστέρι. Ο 28χρονος Κροάτης σέντερ Ντομαγκόι Προλέτα επίσης προστέθηκε στις προπονήσεις λόγω της απουσίας ψηλών δίχως να υπάρχει ζήτημα συνεργασίας μαζί του. Στις προπονήσεις συμμετέχουν και οι νεαροί αθλητές του Παναγιώτης Σιγάλας, Μάριος Μεσσηνιώτης, Τζόναθαν Σίλμπερσταϊν.

Απόντες από την «πρώτη» της ομάδας ήταν οι διεθνείς Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Khem Birch. Ο τελευταίος αναχώρησε χθες το βράδυ (18/08) για τον Καναδά, προκειμένου να πάρει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας της χώρας του. Την ίδια ώρα, ο Μοκόκα θα χάσει ένα μέρος της προετοιμασίας, λόγω ενός προβλήματος στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού του, το οποίο αποκόμισε από το προηγούμενο «παράθυρο» των Εθνικών Ομάδων.