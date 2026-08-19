Μειώθηκαν ακόμα περισσότερο οι παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Όλα τα είχε ο Σέρβος προπονητής λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν... έλειπε.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση και να πρέπει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή από τα πρώτα επίσημα ματς του Παναθηναϊκού.

Φυσικά ο Κέντρικ Ναν θα χάσει όλο το μέρος της προετοιμασίας και φυσικά θα απουσιάσει από την «πρώτη» συγκέντρωση της ομάδας καθώς θα ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Συνολικά το απουσιολόγιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει οκτώ ονόματα από το πρώτο rotation, οι περισσότεροι εκ των οποίων λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει έως και τα τέλη Αυγούστου στους Δημήτρη Μωραΐτη, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη (Ελλάδα), Ίζακ Μπόνγκα (Γερμανία), Σιλβέν Φρανσίσκο (Γαλλία), Μπράνκου Μπάντιο (Σενεγάλη), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Ισπανία) ενώ ο Κέντρικ Ναν θα αργήσει να επιστρέψει στα παρκέ.

Αντίθετα οι διαθέσιμοι παίκτες στην «πρώτη» του Παναθηναϊκού θα είναι οι Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος (σ.σ. αν και θα χάσει προπονήσεις λόγω του τραυματισμού του), Τζέριαν Γκραντ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ, Λευτέρης Μαντζούκας και Γιάννης Κουζέλογλου.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης και νεαροί παίκτες μεταξύ των οποίων και ο 16χρονος νεοαποκτηθείς, Ιάσωνας Βαρβαρίτης, όπως επίσης και Έλληνες παίκτες οι οποίοι είναι χωρίς ομάδα και θα βοηθούν στις προπονήσεις (και στα φιλικά ματς) όπως συμβαίνει, άλλωστε, και κάθε χρόνο.

Το πρώτο ραντεβού των «πρασίνων» έχει δοθεί για τις 24 Αυγούστου με τα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει και... επίσημα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική σεζόν.