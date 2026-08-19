Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του ΠΑΟΚ, με τις «ασπρόμαυρες» να ανακοινώνουν την απόκτηση και της Νεφέλης Στούπα. Η 27χρονη φόργουορντ είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Μπάσκετ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Νεφέλη Στούπα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 21/02/1999, η Νεφέλη Στούπα αγωνίζεται ως φόργουορντ και έχει ύψος 181cm.

Η πορεία της περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Αθηναϊκός, η Αγία Παρασκευή, η Ελευθερία Μοσχάτου, ο Εύνικος και ο Αμύντας, έχοντας αγωνιστεί σε διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα και αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τη περσινή σεζόν (2025-26) αποτέλεσε μέλος του Αμύντα, πραγματοποιώντας μία ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία, με 7,1 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στο δεύτερο μισό της ίδιας αγωνιστικής περιόδου μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ Λεμεσού, προσθέτοντας ακόμη μία διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό της.

Η διεθνής της παρουσία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας της, καθώς έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις αναπτυξιακές Εθνικές ομάδες U18 και U20, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις σε διεθνές επίπεδο.

«Μεγάλη χαρά και τιμή που θα αποτελέσω μέρος αυτής της προσπάθειας»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Νεφέλη Στούπα, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου: «Είμαι πολύ χαρούμενη που τη νέα σεζόν θα αγωνιστώ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είναι ένας μεγάλος και ιστορικός σύλλογος, με έναν κόσμο που αγαπάει το μπάσκετ και βρίσκεται πάντα κοντά στην ομάδα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα αποτελέσω μέρος αυτής της προσπάθειας. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, να δουλέψουμε σκληρά ως ομάδα και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαι πολύ αισιόδοξη για τη σεζόν που ξεκινά και ανυπομονώ να ζήσω αυτή την ξεχωριστή εμπειρία με τον ΠΑΟΚ. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία, όμορφες στιγμές και επιτυχίες!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Νεφέλη!».