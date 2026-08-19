Ναν: Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, εκτός για δύο μήνες ο Αμερικανός γκαρντ!
Μια μεγάλη απουσία θα έχει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ξεκίνημα της σεζόν καθώς δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Κέντρικ Ναν για τον πρώτο 1.5 με δύο μήνες!
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και «υποβλήθηκε άμεσα σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής» όπως ενημέρωσε σχετικά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Αυτό σημαίνει ότι ο Ναν θα χάσει φυσικά όλη την προετοιμασία της ομάδας, δεν υπολογίζεται για το Super Cup ενώ θα μείνει εκτός και από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Euroleague.
Ο Κέντρικ Ναν μετράει 112 ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατά μέσο όρο 18.2 πόντους, 3.6 ασίστ, 3 ριμπάουντ με 54% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 89% στις βολές.
Να σημειωθεί ότι το πρώτο ραντεβού της ομάδας έχει οριστεί για τις 24 Αυγούστου με τα εργομετρικά και τα ιατρικά, ενώ στο παρκέ θα βρεθούν οι παίκτες μία ημέρα αργότερα (25/08) για την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας.
GET WELL SOON, KENDRICK 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 19, 2026
Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής.
Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία… pic.twitter.com/kV67aM2tfK
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