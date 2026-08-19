Οργισμένος με τις συνθήκες διεξαγωγής της προετοιμασίας ο προπονητής της Πορτογαλίας, Μάριο Γκόμες, διέκοψε την προπόνηση της εθνικής ομάδας!

Η Πορτογαλία διατηρεί πιθανότητες στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αν και οι συνθήκες δουλειάς, σύμφωνα με τον προπονητή της, Μάριο Γκόμες, είναι τραγικές.

Στις 28 και 31 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει τις Ισπανία και Γεωργία στον όμιλο της Εθνικής μας και η προετοιμασία της περιλαμβάνει δύο φιλικά παιχνίδια. Ωστόσο, ο Μάριο Γκόμες οργισμένος από τις συνθήκες, διέκοψε την προπόνηση.

«Είναι τραγικό και ντροπή. Η Πορτογαλία είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης στην οποία δεν υπάρχουν δημόσια γήπεδα με κλιματισμό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα κυβερνητικά γραφεία ή τα γραφεία του Δήμου δουλεύουν υπό αυτές τις συνθήκες. Σας παρακαλώ να το δημοσιεύσετε», δήλωσε σύμφωνα με δημοσίευμα της A Bola. Χαρακτηριστικό του εκνευρισμού του ήταν η διακοπή της προπόνησης έπειτα από περίπου 70 λεπτά κι ενώ το πλάνο περιλάμβανε προπόνηση δύο ωρών.

«Συγνώμη αλλά αυτό έχει κολλήσει στον λαιμό μου και πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Η σημερινή προπόνηση, η πρωινή, θα έπρεπε να είχε διάρκεια δύο ωρών αλλά μετά από μία ώρα και δέκα λεπτά έπρεπε να σταματήσουμε γιατί οι συνθήκες δεν επέτρεπαν τη συνέχισή της… Δεν υπάρχουν οι συνθήκες εργασίας, από τη στιγμή μάλιστα που ρισκάρουμε με την πιθανότητα τραυματισμών. Κι όταν έρχεται η στιγμή, απαιτούμε αποτελέσματα. Είμαι εδώ για να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί».