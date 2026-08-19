Πριν από λίγο καιρό ο Ενές Καντέρ προκάλεσε σεισμό στο NBA ανακοινώνοντας ότι θα δηλώσει συμμετοχή στο draft του WNBA! Αρκετοί πίστεψαν ότι είχε διάθεση να αστειευτεί μέσα από τα social media, όμως σύντομα το ξεκαθάρισε επισημαίνοντας πως τελικά θα υποβάλει επίσημα τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα.

«Αν η μόνη προϋπόθεση για να είμαι στο WNBA είναι να είμαι ο εαυτός μου τότε πληρώ όλες τις προϋποθέσεις» δήλωσε o Τούρκος σέντερ.

Και συνέχισε: «Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή».

Σε βίντεο του στα social media εξήγησε ότι έχει επικοινωνήσει και με άλλους πρώην παίκτες που έχουν ενδιαφερθεί, αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Τώρα, ακούστε με πολύ προσεκτικά!

Μέχρι στιγμής, έχω μιλήσει με:

2 πρώην παίκτες του NBA

3 παίκτες της G-League

3 Ευρωπαίους παίκτες

Όλοι έχουν πει ότι αν το WNBA δεν αλλάξει τους κανόνες, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στο κίνημα και εξετάζουμε το ενδεχόμενο να βγούμε ως γυναίκες και να βάλουμε τα ονόματά μας στο #WNBA Draft του 2027.

Ακούστε με.

Το NBA G-League πληρώνει στους παίκτες 45.000 δολάρια ετησίως, ενώ οι κορυφαίες παίκτριες του #WNBA κερδίζουν 1,4 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτοί οι «άνδρες» θα μπορούσαν να κερδίσουν επιπλέον 1.355.000 δολάρια ετησίως απλώς και μόνο αυτοπροσδιοριζόμενοι ως γυναίκες.

Οι κανόνες είναι κανόνες».

